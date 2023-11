Fenomeno Sinner anche in Tv, il record di ascolti del tennis in prima serata è un caso Il successo di Jannik Sinner contro Novak Djokovic non è solo sportivo, ma anche televisivo. Oltre 3 milioni di persone davanti alla Tv nella prima serata del 14 novembre, dato che mette paura a Mediaset e costringe al rinvio del nuovo programma di Gerry Scotti. Si apre un’era di centralità mediatica per il tennis in Italia?

A cura di Andrea Parrella

La vittoria di Jannik Sinner contro il numero uno al mondo Novak Djokovic accende gli entusiasmi italiani per il tennis. Sport tradizionalmente elitario, da sempre avaro con l'Italia in ambito maschile, fatta eccezione per sporadici momenti di gloria, con l'emergere dell'atteso talento di Sinner promette di regalare gioie nei prossimi anni. Non solo ai tifosi, ma anche alle televisioni.

Perché se la serata del 14 novembre ci insegna qualcosa, è il seguito televisivo cui anche una disciplina dalla vocazione non popolare può aspirare. A dirlo sono i numeri del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic valido per le Nitto ATP Finals che si stanno svolgendo a Torino in questi giorni. La partita, visto l'interesse generale, è stata trasmessa eccezionalmente su Rai2 in prima serata, con un cambio di programmazione repentino che ha portato al rinvio del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Il risultato è da partita di calcio, con Rai2 a 2.543.000 spettatori pari al 14.6% di share.

Dato di per sé incredibile per Rai2, da quelle parti numeri del genere non si vedevano da tempo, che in relazione all'evento specifico va aggregato agli ascolti registrati dalla stessa partita su Sky Sport, dove a seguirla c'erano 789 mila spettatori medi e 1 milione 838 mila spettatori unici, con il 4,5% di share e un picco di 959 mila spettatori alla fine del secondo set.

Leggi anche Ascolti tv mercoledì 6 settembre: chi ha vinto tra Sister Act 2 e Beyond Paradise

Insomma, se è un sogno non svegliateci, direbbero gli appassionati italiani di tennis che da anni cercano disperatamente una maggiore centralità di questo sport nei palinsesti, soprattutto quelli della Tv generalista, visto che la principale pay Tv italiana ha fatto del tennis un architrave della propria programmazione da tempo. Quello che era iniziato con Berrettini e la sua clamorosa finale a Wimbledon del 2021, prosegue adesso con Sinner.

Il tennista altoatesino andrà di nuovo in onda in prima serata giovedì 16 novembre, quando affronterà il norvegese Holger Rune. La cosa sconvolgerà nientemeno che i piani di Mediaset, con Canale 5 costretta a stravolgere la programmazione in funzione di questo risultato improvviso. In un concatenarsi di eventi, l'appuntamento con Sinner del 16 novembre porta al rinvio della partenza di Io Canto, prevista per lo stesso giorno ed obbliga Canale 5 a ricorrere alla certezza del Grande Fratello, spostato di un giorno a poche ore dalla diretta. Miracoli che solo lo sport, di tanto in tanto, può compiere.