Fabio Fazio fuori dalla Rai, Mara Venier a Domenica In: “Dovevamo fare un collegamento ma non può” Fabio Fazio ha ufficialmente lasciato la Rai e Mara Venier, pochi minuti fa, nel suo salotto Domenica In lo ha citato aprendo il chiacchiericcio: “Dovevo averlo in collegamento ma non può”.

A cura di Gaia Martino

Mara Venier a Domenica In, durante l'intervista a Claudio Baglioni, ha tirato in ballo Fabio Fazio, protagonista della notizia ultim'ora, quella che lo vede lontano dalla Rai e nuovo volto di Discovery. Il celebre conduttore lascia dunque la rete televisiva dopo un sodalizio durato 40 anni per un nuovo progetto sul NOVE, insieme alla sua inseparabile collega Luciana Litizzetto. A far chiacchierare in questi minuti anche la dichiarazione di Mara Venier: "Dovevamo fare un collegamento ma non può".

Le parole a Domenica In su Fabio Fazio

Mara Venier stava parlando con Claudio Baglioni degli inizi della sua carriera quando ha tirato in ballo Fabio Fazio. La padrona di casa di Domenica In si è rivolta così al suo ospite: "Grazie a Fabio Fazio sei entrato a far parte di un programma che è rimasto nella storia, Anima mia. Mi racconti come sei entrato nel mondo televisivo? Intanto, guardiamo queste immagini. Le le ho mandate ieri sera anche a Fabio, oggi dovevamo fare un collegamento ma non può". Una frase che non poteva passare inosservata dopo i fatti dell'ultim'ora. La scelta di rinunciare al collegamento sul canale di punta della rete potrebbe essere nata solo dopo l'annuncio ufficiale del suo imminente addio. Intanto, questa sera Fazio è atteso su Rai 3 con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa.

Fazio e Litizzetto sul NOVE dal prossimo autunno

Poche ore fa è stata resa pubblica la notizia ufficiale che vede Fabio Fazio lontano dalla Rai dalla prossima stagione televisiva. Passa a Discovery, sul NOVE, e con sé porterà la sua inseparabile Luciana Littizzetto. Nelle prossime settimane saranno spiegati i progetti che lo vedranno coinvolto ad autunno: "Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fazio, e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della tv italiana abbia scelto Warner Bros, Discovery e Nove per proseguire la sua straordinaria carriera", le parole di Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. "È andata così" invece il commento del conduttore a La Repubblica.