Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 13 e domenica 14 maggio in tv Gli ospiti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio del weekend: ecco i protagonisti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa nelle puntate di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023.

A cura di Gaia Martino

Il weekend sta per iniziare e i tradizionali salotti televisivi sono pronti ad aprire le loro porte. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio ospiteranno volti noti dello spettacolo, della musica e del cinema italiano nei loro show, Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa. Ecco i protagonisti di sabato 13 e domenica 14 maggio in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 13 e domenica 14 maggio

Sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 si chiuderà la stagione di Verissimo con due appuntamenti imperdibili, ricchi di ospiti e sorprese, prima di Verissimo Le Storie, in onda dalla prossima settimana. Intanto, sabato 13 maggio Silvia Toffanin ospiterà in studio Paola & Chiara, il duo tornato al centro dell'attenzione dopo la partecipazione a Sanremo con Furore. Dal mondo di Amici ci saranno Arisa, Michele Bravi, poi gli allievi eliminati nell'ultima puntata, Cricca, Maddalena e Aaron.

Domenica 14 maggio per la sua prima intervista in Italia sarà ospite l’attrice turca Hilal Altinbilek, ossia Züleyha, la protagonista della serie di Canale 5 Terra amara. A Verissimo ci sarà anche l'intenso racconto di vita di Asia Argento, poi Silvia Toffanin accoglierà in studio Lino Banfi. Anche domenica ci sarà spazio per il talent show di Maria de Filippi: a poche ore dalla finale saranno protagonisti dello studio di Verissimo i quattro allievi giunti sino alla fine del programma, Wax, Angelina, Isobel e Mattia.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 14 maggio la zia degli italiani, Mara Venier, accoglierà nel suo studio nuovi ospiti: il varietà del pomeriggio del giorno di festa vedrà protagonista Claudio Baglioni, si legge su TvBlog, l'artista pronto a debuttare al cinema con Tutti su! Buon compleanno Claudio, film evento nato sulla scia del progetto musicale di Baglioni, Dodici Note – Tutti su!. A Domenica In ci sarà anche Eleonora Daniele, Adriano Panatta con la moglie Anna Bonamigo. Poi ancora Marina Cicogna, produttrice cinematografica che ha vinto il David di Donatello alla carriera, poi Rocco Papaleo.

Erin Doom a Che Tempo Che Fa

L'autrice che ha pubblicato diversi libri sotto lo pseudonimo di Erin Doom svelerà la sua identità da Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa domenica 14 maggio. Il conduttore ha annunciato l'ospite con un post sui profili social: "Il caso letterario di questi anni Erin Doom ci svelerà finalmente la sua identità e lo farà questa domenica a CTCF su RaiTre presentando il suo nuovo libro ‘Stigma’".