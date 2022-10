Fabio Fazio a Riccardo Scamarcio: “È vero che Michele Placido ti ha scelto perché sei antipatico?” Riccardo Scamarcio e Louis Garrell sono stati ospiti di Fabio Fazio per presentare il film “L’ombra di Caravaggio” di cui sono protagonisti. Tra il conduttore e l’attore pugliese non è mancato uno scambio di battute.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di domenica 23 ottobre di "Che tempo che fa" sono stati ospiti di Fabio Fazio, due grandi attori come Riccardo Scamarcio e Louis Garrell, protagonisti del film "L'ombra di Caravaggio" che in Italia arriverà al cinema il prossimo 3 novembre. Nel presentare il lavoro, frutto di mesi, si svolge un simpatico siparietto tra l'attore pugliese e il conduttore.

Riccardo Scamarcio nelle vesti di Caravaggio

Un film che mette insieme arte e cinema, in cui non si descrive l'intera vita del grande artista, ma si racconta un aneddoto particolarmente significativo nell'ambito della sua ascesa pittorica, ovvero la persecuzione da parte della Chiesa che riteneva i suoi quadri blasfemi. Regista del film è Michele Placido che ha cercato di portare in scena il dissidio interiore di un artista alla ricerca della verità attraverso la pittura, e quello di un uomo di Chiesta, dell'Inquisizione che è attratto da un arte che non comprende del tutto, ma che va contro i suoi valori. Nel parlare del lavoro fatto con il regista, Fazio chiede a Scamarcio: "Ma è vero che Michele Placido ti ha scelto perché sei antipatico? Cito eh". L'attore pugliese, quindi, ribatte: "Mah no, la cosa è andata che gli hanno chiesto, ma come mai hai scelto Scamarcio, è antipatico e lui ha detto sì, ma è quello giusto". Al siparietto, dopo poco, si aggiunge anche Luois Garrell che dice: "Riccardo non è antipatico, ma si arrabbia in una maniera molto italiana".

L'ombra di Caravaggio, la data d'uscita

Il film, come specificato da Fabio Fazio, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è una collaborazione italo-francese, infatti oltre a Louis Garrell appare anche un'attrice del calibro di Isabelle Huppert, oltre ad un cast di attori italiani noti da Micaela Ramazzotti a Vinicio Marchioni, Gianfranco Gallo e il figlio del regista, Brenno Placido. Nelle nostre sale arriverà il 3 novembre, mentre in Francia sarà presentato il 28 dicembre al Louvre.