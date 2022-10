Maurizio Costanzo rivela a Fabio Fazio: “Stavo per essere arrestato per adulterio” Maurizio Costanzo, ospite di Che Tempo che Fa, ha raccontato a Fabio Fazio di aver rischiato l’arresto per adulterio: “Ho avuto una storia con una donna sposata”.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 30 ottobre di "Che tempo che fa" è stato Maurizio Costanzo, che ha presentato il suo nuovo libro in cui racconta alcuni aneddoti significativi della sua carriera e della sua vita privata. A Fabio Fazio il giornalista rivela un episodio che gli è rimasto particolarmente impresso, nonostante siano passati anni e anni dall'accaduto, ha raccontato di aver rischiato l'arresto.

Il racconto di Fabio Fazio

È Fabio Fazio ad introdurre l'argomento, chiedendo al giornalista: "Da giovane ha rischiato di essere arrestato per adulterio e ha dovuto fare la "prova del letto"?", Costanzo non ha esitato a rispondere e, anzi, con una certa dovizia di particolari ha raccontato quale fosse la circostanza per la quale ha rischiato di essere arrestato: "Sì, vero. Avevo una storia con una donna che era stata sposata e, all'epoca, c'era il reato di adulterio". Il racconto diventa ancor più dettagliato, con la spiegazione di come la polizia dovesse rendersi attestare la sua colpevolezza:

Vado a Trastevere e vedo la polizia. Mi fecero un altro letto per fare la prova, mettendo un letto freddo accanto ad uno caldo, già utilizzato. E solo così videro che non ero io ad essere stato con lei poco prima, anche perchè ci avevo litigato. La cosa che mi colpì di più è che il mio avvocato mi disse che quello era un reato imminente per cui scattava l'arresto subito. Pensa te.

I 40 anni del Maurizio Costanzo Show

Il giornalista era stato invitato nella nota trasmissione di Rai3 per celebrare i 40 anni del Maurizio Costanzo Show, trasmissione che ha attraversato anni della televisione italiana e che ha visto ospiti esponenti della politica, della cultura e volti noti dello spettacolo che si sono affermati nelle varie fasi della tv. A questo, poi, si aggiunge un'altra occasione, la presentazione del libro "Smemorabilia- Catalogo sentimentale degli oggetti perduti".