Chi imita Maurizio Costanzo a Tale e Quale Show 2022: il quarto giudice è Massimo Lopez Sarà Massimo Lopez a imitare Maurizio Costanzo nei panni di quarto giudice della sesta puntata di Tale e Quale Show del 4 novembre. Lopez, che di Costanzo è imitatore per eccellenza, in passato ha già fatto parte del cast della trasmissione condotta da Carlo Conti.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrà in onda venerdì 4 novembre la sesta puntata di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che anche quest'anno sta catturando l'attenzione di milioni di telespettatori con le imitazioni in gara. Quella del 4 novembre sarà il terzultimo appuntamento di questa edizione, con la conclusione effettiva prevista per l'11 novembre e il consueto torneo dei campioni per venerdì 18 novembre.

Massimo Lopez imita Maurizio Costanzo a Tale e Quale Show

Ospite speciale di questa puntata sarà Maurizio Costanzo, nei panni di quarto giudice. Ovviamente non si tratta del conduttore Mediaset ma, come di consueto dalla scorsa edizione di un imitatore che vestirà per tutta la puntata i panni del creatore del Maurizio Costanzo Show. E in questo caso si tratta di Massimo Lopez, che di Costanzo è certamente un imitatore d'eccellenza.

Le imitazioni celebri di Massimo Lopez

Il comico nel corso della sua carriera ha trovato nelle imitazioni uno dei suoi cavalli di battaglia, con numeri fortunatissimi come Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Margherita Hack, Luca Giurato, Cristiano Malgioglio, Mike Bongiorno, Antonio Di Pietro, Papa Ratzinger e lo stesso Costanzo. Rimanendo nell'ambito delle imitazioni, negli ultimi anni a Massimo Lopez è toccato l'onere e l'onore di sostituire il compianto Tonino Accolla per la voce di Homer nei Simpson.

Lopez concorrente di Tale e Quale Show nel 2015

Per Massimo Lopez non è la prima volta a Tale e Quale Show, visto che nel 2015 aveva partecipato al programma anche in qualità di concorrente. Ha anche partecipato altre volte come giudice. Questa sera sarà invece al fianco di Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, giudici fissi della trasmissione.

Tale e Quale Show 2022 verso la finale

Intanto Tale e Quale Show 2022 si avvia al suo momento clou. Con la puntata di questa sera andrà definendosi ancor meglio la classifica finale, con lo sbocco definitivo della prossima settimana. Queste le imitazioni della serata: Elena Ballerini onorerà il ricordo di Maria Callas, Rosalinda Cannavò avrà le sembianze di Anna Oxa, Samira Lui proporrà la "Lambada" dei Kaoma, Valeria Marini si metterà nei panni di Madonna, Alessandra Mussolini sarà Sabrina Salerno e Jo Squillo (uno "sdoppiamento? Chissà…), Valentina Persia si immedesimerà in Pippo Franco, Andrea Dianetti interpreterà Irama, Claudio Lauretta si trasformerà in Bobby Solo, Gilles Rocca se la vedrà con Francesco Renga, Antonino proverà il poker nei panni di Bruno Mars, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli emuleranno Amedeo Minghi e Mietta.