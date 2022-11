Lo scherzo a Fedez: “È morto Maurizio Costanzo”, lui: “Che burloni” Durante la consueta diretta Instagram con i suoi fan, Fedez resta sconvolto da una serie di commenti: “Ma come? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo?”. Era solo uno scherzo di pessimo gusto.

"Maurizio Costanzo rip? Ma che dite, raga?". Durante la consueta diretta Instagram con i suoi fan, Fedez resta sconvolto da una serie di commenti: "Ma come? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo?". Poi, però, per fortuna si accorge che qualcuno gli ha fatto solo un brutto scherzo e tira un sospiro di sollievo: "Ah, no, è vivo. Ma che burloni che siete".

Lo scherzo in diretta

Il fine settimana di relax nella mega suite affittata sul Lago di Como insieme a tutta la famiglia è stato parzialmente rovinato da questo scherzo di cattivo gusto. Per fortuna, il rapper 33enne è riuscito a capire in tempo che si era trattata solo di una burla dei suoi follower che, nel vedere la sua prima reazione, hanno proseguito con commenti del tipo: "Maurizio Costanzo rip". L'artista è rimasto dapprima sorpreso e spiazzato, poi è riuscito a riprendersi anche con l'aiuto dei follower più giudiziosi.

Il rapporto tra Fedez e Maurizio Costanzo

È noto che tra Fedez e Maurizio Costanzo ci sia un ottimo rapporto. Quattro anni fa, il rapper fu protagonista del format "L'intervista", i faccia a faccia tra il decano dei giornalisti italiani e un protagonista sempre diverso. In quella occasione, si era parlato del rapporto che Fedez ha col successo: "Non c’è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia, c’è sempre stata un’urgenza espressiva e la voglia di ampliare il proprio pubblico, non c’è mai stata la ricerca della fama in sé… […] il successo mi ha cambiato, mi ha reso ciò che sono, inevitabilmente, nel bene e nel male. Mi ha reso ciò che volevo essere e anche ciò che non avrei mai voluto essere, un po’ in mezzo tra quello che ho sempre odiato e quello che avrei voluto essere”. Fedez era da poco era diventato padre e sul rapporto con Chiara Ferragni, ricordò: “Con Chiara ci fu da subito un’affinità che era fuori dal comune […] penso che sia una persona estremamente intelligente ed estremamente positiva per me è stata una sorta di medicina perché io sono praticamente l’opposto, io sono una persona molto cinica… sono una persona poco spensierata… quando c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto io vado verso il vuoto e il problema è che il vuoto ti può anche risucchiare […] lei cerca di vedere il bene e il bello in tutto e di conseguenza riesce a godersi le cose come io non sono mai riuscito a fare prima di lei”.