Estefania e il flirt in hotel con Edoardo Tavassi, la verità durante la finale dell’Isola dei famosi Un flirt tra Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal dopo l’eliminazione dall’Isola dei famosi? I diretti interessati svelano cos’è accaduto durante la finale.

A cura di Stefania Rocco

Estefania Bernal ha corteggiato Edoardo Tavassi subito dopo essere stata eliminata dall’Isola dei famosi? Un pettegolezzo che ha preso piede in Italia tanto da essere affrontato in diretta durante la finalissima in onda lunedì 27 giugno. Ilary Blasi ha approfittato dell’arrivo in studio dei due ex naufraghi per chiedere loro conto dell’accaduto. Secondo una serie di indiscrezioni, la modella avrebbe provato a sedurre il fratello di Guendalina Tavassi. Ma tra i due non sarebbe accaduto nulla di romantico.

La versione di Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal

“Morto un Papa, se ne fa un altro. Roger non è più sull’Isola e le attenzioni di Estefania sono andate su un altro naufrago che, dopo essersi concesso un taglio di capelli diverso, ha risvegliato l’Africa dentro Estefania”, ha raccontato Vladimir Luxuria approfittando della presenza in studio dei due per fare chiarezza. Estefania si è schermita: “Edoardo mi sta molto simpatico ma qui è terribile, subito pensano che ci stai provando”. Tra il serio e il faceto, Tavassi ha risposto: “Ci stavi provando palesemente. Mi dicevi ‘Roger chi?’. Le piace l’accento romano”.

La storia con Roger Balduino

Si è invece concluso il rapporto con Roger Balduino. “È un uomo al quale voglio molto bene. Con Roger ci siamo conosciuti prima dell’Isola. Cos’è successo? Non si può dire”, ha svelato sorridendo la modella, per poi chiarire che il rapporto con il naufrago sarebbe da considerarsi concluso, “Gli voglio bene ma le cose non sono andata bene, la relazione si era contaminata. Qualcosa per lui ho provato, anche da prima di iniziare l’Isola”. Roger, quando era ancora un concorrente dell'Isola, aveva accusato Estefania di avergli chiesto di fingere la loro storia d'amore a beneficio delle telecamere.