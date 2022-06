Estefania Bernal dopo l’Isola: “Se mi piace Edoardo Tavassi? Mai dire mai. Rivedrò Roger a Milano” Tramite il profilo Instagram dell’Isola dei Famosi, Estefania Bernal ha risposto a qualche domanda sulla sua avventura in Honduras. Sul rapporto con Edoardo Tavassi, la naufraga non si è sbilanciata più di tanto ma ha lasciato aperta questa possibilità: “Mai dire mai”. È poi certa che rivedrà Roger Balduino una volta tornata in Italia.

A cura di Elisabetta Murina

Estefania Bernal è stata eliminata dall‘Isola dei Famosi a un passo dalla finale, che andrà in onda il 27 giugno. In attesa di tornare in Italia, la naufraga ha risposto a qualche domanda sui suoi compagni d'avventura, in particolare su Roger Balduino ed Edoardo Tavassi, al quale nell'ultimo periodo si era avvicinata molto, infastidendo anche Mercedesz Henger.

Le parole su Edoardo Tavassi

Sul profilo Instagram dell'Isola dei Famosi, Estefania ha risposto a qualche domanda degli utenti, mentre è in attesa di tornare in Italia dopo la fine della sua avventura. Uno dei temi affrontati è stato il suo rapporto con Edoardo Tavassi, a cui si è avvicinata molto negli ultimi giorni in Honduras, instaurando una bella complicità facendo quasi ingelosire Mercedesz. A chi le chiede: "Ti piace Edoardo?", la naufraga risponde senza sbilanciarsi troppo, ma lasciando aperta questa strada:"Posso dire che Posso dire che Edoardo è diventato un figo pazzesco. Noi siamo amici e quindi se mi piace o no non posso dirlo. Mai dire mai”.

Il pensiero su Roger Balduino

Alla modella argentina è stato anche chiesto se, una volta tornata in Italia, rivedrà Roger Balduino, con il quale in Honduras aveva avuto un flirt, che lo stesso naufrago aveva ammesso essere inizialmente frutto di una strategia. "Certo che mi piacerebbe rivedere Roger una volta tornata a Milano" – ha raccontato Estefania- "Ne avevamo parlato una volta che era tornato sulla spiaggia". I due naufraghi quindi con molta probabilità passeranno ancora del tempo insieme e chissà che forse quello che era nato come un gioco non possa diventare qualcosa di reale.