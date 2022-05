Estefania dimentica Roger all’Isola e si avvicina al nuovo naufrago Gennaro Auletto Messa la parola fine alla relazione con Roger Balduino, all’Isola dei Famosi Estefania Bernal sembra già provare interesse per Gennaro Auletta, le foto testimoniano la loro vicinanza: sta già nascendo un flirt?

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La liason amorosa tra Estefania Bernal e Roger Balduino all'Isola dei Famosi sembra essersi ormai conclusa. La permanenza durata qualche giorno dell'ex fidanzata del naufrago, Beatriz Marino, ha distrutto gli equilibri e negli ultimi giorni i due concorrenti del reality si sono smascherati a vicenda, mettendo la parola fine al loro rapporto. "Sono single ora e sono con la coscienza pulita, felice della mia scelta" ha commentato – dopo l'ultima puntata andata in onda – la modella che in queste ultime ore si sarebbe avvicinata al nuovo arrivato Gennaro Auletto. Nella puntata di lunedì 16 maggio il reality ha dato il benvenuto a quattro nuovi naufraghi: tra questi anche il napoletano che avrebbe subito attirato l'attenzione di Estefania. L'interesse sembrerebbe reciproco.

Estefania Bernal e Gennaro Auletto vicini all'Isola dei Famosi

Estefania Bernal, archiviata la love story con Roger Balduino, starebbe già pensando al nuovo arrivato Gennaro Auletto? Nelle ultime ore i due concorrenti dell'Isola dei Famosi avrebbero trascorso parecchie ore insieme, tra chiacchiere in riva al mare, abbracci e sorrisi. Le fotografie testimoniano la loro vicinanza: tra loro sta nascendo un vero interesse?

Estefania e Gennaro all’Isola 2022

Da lunedì 16 maggio, data di arrivo sulla Playa del modello, Estefania avrebbe ritrovato il sorriso dopo le delusioni ricevute da Roger: Gennaro ha sicuramente attirato l'attenzione della naufraga che per fargli spazio sul telo su cui dormono non ha perso tempo a fare da parte gli oggetti personali del suo ormai ex. I due sembrerebbero molto complici.

Leggi anche La trasformazione di Pamela Petrarolo

Estefania e Gennaro all’Isola

L'interesse di Gennaro Auletto

Gennaro Auletto, alle prese con la prima esperienza televisiva, non appena arrivato sull'Isola ha chiacchierato con Marco Cucolo. A lui ha raccontato del gesto di Estefania Bernal nei suoi confronti, poi del suo interesse nel farle cambiare pagina dopo la storia con Roger: