Isola, Estefania smaschera Roger: “Già sapeva che sarebbe arrivata la sua ex, ha organizzato tutto” Estefania Bernal si sfoga con i suoi compagni d’avventura su Roger, rivelando che lui sapeva già da tempo che la sua fidanzata sarebbe arrivata sull’Isola e che quindi è stato lui a mentire fin dall’inizio.

A cura di Ilaria Costabile

La liasion tra Estefania Bernal e Roger Balduino si è ormai definitivamente conclusa dopo che entrambi si sono smascherati a vicenda, rivelando che questo ipotetico amore nato sulle spiagge dell'Honduras non era nient'altro che una farsa. La modella, però, parlando con le sue compagne d'avventura ha sottolineato che, in realtà, ad aver mentito è stato lui.

Lo sfogo di Estefania

Davanti allo smascheramento della scorsa puntata dell'Isola, dove Roger ha dichiarato di essere stato spinto da Estefania a mettere in piedi una relazione perché avrebbe incuriosito il pubblico, ma la modella ha immediatamente negato quanto detto dal naufrago. Tornata su Playa Sgamada ha rivelato ai suoi compagni d'avventura che non c'era nulla di vero in quanto era stato dichiarato in puntata:

Ha preso in giro tutti. Poi ci sono le prove che è finto, nel confronto in puntata ha detto ‘questa parla ancora’. Io ho un nome, e menomale che era innamorato di me. Ho fatto benissimo a lasciarlo. Mi ha accusato di aver creato una relazione finta. Zero, non è vero nulla. Io ho detto che lui aveva organizzato la cosa della sua ex e lui non riusciva a guardarmi negli occhi. Infatti guardava da altre parti. Blaterava cavolate senza senso. Per fortuna mi sono liberata.

Roger sapeva che sarebbe arrivata Beatriz

A questo proposito la modella ha poi aggiunto un ulteriore dettaglio, rivelando che l'arrivo di Beatriz era stato orchestrato da entrambi e che quindi era già tutto programmato per cui anche la loro liaison doveva fare gioco ad una storia già costruita: "Lui mi ha detto che sapeva già che la sua ex sarebbe arrivata nel programma. Ragazzi lui ha portato la sua fidanzata qui! Ha organizzato in modo da creare il teatrino e così l’avrebbero chiamata. Lui mi ha messo in mezzo ad una relazione. Che poi io ce l’ho con lui e non con lei. Adesso però ho capito chi è Roger, ha preso in giro me e ferito la sua ex fidanzata”.