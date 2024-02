Emanuel Lo sulla storia con Giorgia: “Ci lasciammo per un anno, ora abbiamo trovato un equilibrio” Emanuel Lo ospite di Verissimo ha parlato della sua lunga storia d’amore con Giorgia. Insieme da 20 anni, hanno vissuto dei momenti ‘no’, ma hanno trovato il loro equilibrio ora. Sono genitori di Samuel, “il figlio che desideravamo tanto, ci abbiamo provato a lungo”. Sulle liti ad Amici ha aggiunto: “Dagli scontri nasce energia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Emanuel Lo domenica 4 febbraio 2024 è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il ballerino e insegnante di danza ad Amici 23 è il compagno di Giorgia, la celebre cantante scelta come co-conduttrice accanto ad Amadeus a Sanremo 2024. Ai microfoni di Canale5 ha raccontato del loro amore e della sua avventura nel talent show di Maria de Filippi.

La storia d'amore con Giorgia

Emanuel Lo e Giorgia sono protagonisti di una lunga storia d'amore. Si sono conosciuti per la prima volta in occasione della tournée per il disco Ladra di Vento nel 2003, Emanuel faceva parte del corpo di ballo, e dal 2004 è iniziata la loro relazione. A Verissimo il ballerino ha raccontato che spesso hanno vissuto dei momenti di crisi ma l'amore non è mai svanito:

Lei mi supporta e mi sopporta. Metà della mia vita l'ho dedicata a lei. A un certo punto uno tira le somme, la strada è stata lunga. 20 anni sono tanti, è stato bello ed è bello in tutte le fasi. Ci siamo lasciati più di una volta per tanti motivi, personali o di coppia. Alcune volte fa bene lasciarsi, noi ci siamo lasciati anche per un anno. Quando ci ritrovammo, era il 2007, ci siamo rinnamorati o forse l'amore non era mai andato via. Oggi stiamo bene nelle nostre diversità, abbiamo trovato il nostro equilibrio.

Il 18 febbraio 2010 è nato il loro figlio di nome Samuel: "Sentii il bisogno di diventare papà, era bello farlo con lei. Lo aspettavamo da tanti anni, ci abbiamo provato tanto ma non arrivava mai. Si chiama Samuel che è ‘ascoltato da Dio' in qualche modo, è stato bello, avevamo voglia. La sua nascita è stata una liberazione". Su Sanremo 2024 che vedrà Giorgia alla co-conduzione: "Sono contento per lei, sarà bello vederla in questa veste. Lei nei suoi tour parla molto, è una showgirl. Ha tante cose nelle quali può riuscire, è un bel passaggio per lei questo momento".

Su Amici 23: "Negli scontri c'è un'esplosione di energie"

Emanuel Lo a Verissimo ha parlato della sua avventura ad Amici e sulle liti con i suoi colleghi ha dichiarato: "Sulla danza ho un canale, so che è così, sento che è così, sento che è giusto che sia così. Mi piace parlare, sentire l'esterno e altre opinioni. Ma se non le riconosco lotto per rendere giustizia a quello che io credo. Nello scontro c'è un'esplosione, da qui nasce l'energia che serve per portare avanti la danza".