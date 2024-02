C’è posta per te, Ivano finge di lasciare la moglie per Emanuela: “La aiuto, non sa usare il bancomat” A C’è posta per te la storia di Ivano ed Emanuela che ha deciso di lasciarlo dopo avere scoperto che l’uomo non aveva mai interrotto del tutto i rapporti con la ex moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ivano entra nello studio di C’è posta per te per riconquistare Emanuela, la sua compagna. La donna ha scoperto un incontro tra Ivano e la sua ex moglie, seguendolo dopo il lavoro e vedendolo parcheggiare sotto casa per la ex moglie per scaricarle delle casse d’acqua. Ivano sostiene di non avere alcun legame sentimentale con la sua ex ma di essere legato a lei da un rapporto di profondo affetto. I due si sono conosciuti nel 2015 quando lui era ancora sposato. Emanuela conviveva con il suo compagno e due figli. Nel 2019 il compagno di Emanuela scopre la relazione e affronta la compagna. La donna confessa la storia con Ivano e chiede la separazione. A quel punto, ormai libera, chiede a Ivano di parlare con sua moglie e separarsi ma Ivano, pur promettendole che lo farà, non lascia la moglie per timore che la donna non riesca a cavarsela da sola. Emanuela gli chiede di andare a vivere insieme e prendono una casa in affitto dove lui vive solo nei weekend. In realtà, Ivano non ha ancora detto nulla alla moglie.

Le bugie di Ivano a Emanuela

Emanuela decide di cambiare casa e Ivano finge di non riuscire a trovarne una per ritardare il momento del trasferimento. Quando è Emanuela a trovare un appartamento, Ivano accetta di andare a vivere con lei ma dice alla ex moglie di dovere andare via per lavoro e che tornerà solo una volta ogni due settimane. Emanuela scopre che Ivano non ha mai raccontato alla moglie di avere un’altra relazione e decide di andare a casa della donna a raccontarle tutto. Torna a casa e riferisce tutto a Ivano. L’uomo, incontra la ex moglie, e ammette che la relazione è vera. Ivano sta male, prova un profondo senso di colpa nei confronti della ex e decide di restare vicino alla donna per darle sostegno. Emanuela lo scopre e decide di lasciarlo. Solo a quel punto, Ivano si rende conto di avere sbagliato.

Ivano: “Voglio bene alla mia ex, è una persona semplice che non sa usare un bancomat”

Emanuela entra in studio e ritrova Ivano di fronte alla busta. “Ciao amore mio. Sono qui per dirti che ti amo, mi manchi e per chiederti scusa per le bugie che ti ho raccontato. L’ho fatto perché non riuscivo ad affrontare la situazione con la mia ex moglie, una persona alla quale voglio bene come a una sorella, una persona semplice che non sa nemmeno usare un bancomat. Ma ti amo. Mi manca tutto di te. Mi dicevi sempre che ti facevo sentire come una principessa. Ti chiedo di ripartire da zero senza più ombre e bugie”, è la dichiarazione di Ivano. Ma Emanuela è ferita: “Per lui ho lasciato tutto. Quando ho scoperto le sue bugie mi è crollato il mondo addosso. Credo al fatto che tra lui e la sua ex moglie non ci fosse nulla ma non credo di meritarmi come si è comportato. La ex moglie ha due braccia e due gambe, lavora, è in grado di provvedere a se stessa”. Ivano prova a spiegare: “Volevo lasciarla piano piano” ma Emanuela si ribella: “Piano piano? Erano passati 8 anni”. Ivano promette che non ci saranno più bugie e che se la ex moglie dovesse avere ancora bisogno di lui, ne parlerà con Emanuela prima di proporsi per qualsiasi tipo di aiuto.

Emanuela decide di aprire la busta, De Filippi: “Con te ha scoperto l’amore”

Emanuela manifesta ancora le sue titubanze, ricordando le bugie raccontate da Ivano. È Maria De Filippi a intervenire: “Non nego che lui per la ex moglie ci stia male, è preoccupato di averle fatto un torto. Se tu non fossi arrivata nella sua vita, non si sarebbe mai separato. Le vuole bene ma ha scoperto cosa vuol dire innamorarsi quando ha incontrato te”. Le parole della conduttrice fanno centro e la donna decide di aprire la busta.