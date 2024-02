Dario chiede a Giorgia di sposarlo a C’è Posta per te, Giorgia e Emanuel Lo “testimoni” speciali A C’è posta per te la proposta di matrimonio di Dario a Giorgia, con testimoni d’eccezione la coppia formata dalla cantante e il coreografo protagonista ad Amici da diverse edizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

L'ultima storia della puntata del 17 gennaio di C'è Posta per Te è quella di un amore che sta prendendo vita. È quella di Dario, fidanzato con Giorgia da tre anni, che desidera farle una sorpresa chiedendole di sposarle, mantenendo una promessa fatta al padre di lei che è scomparso di recente. I due infatti si sono conosciuti durante un periodo di lavoro insieme, con un sentimento che è scattato subito, una storia che non ha mai trovato ostacoli, ma ha dovuto fare i conti con momenti di sofferenza. Dopo poco più di un anno il padre di Giorgia si ammala, ma prima di morire e Dario gli promette che l'avrebbe sposata e ora vuole mantenere la promessa. Lo fa facendosi aiutare da Giorgia ed Emanuel Lo.

La proposta di matrimonio di Dario

Al momento dell'ingresso in studio di Giorgia, Dario prende parola: "Qui dentro c'è tutto il nostro amore, lo abbiamo riempito di bigliettini in cui scriviamo quello che pensiamo di noi. Amore mio, tu lo sai, da quando ti conosco non solo ho capito cosa sia l'amore, ma ho capito anche che per me sei tutto. Per me sei un essere speciale, una donna meravigliosa, la più bella del mondo. E io sono un uomo fortunatissimo". La reazione di Giorgia è quella di una persona completamente rapita dal suo compagno. La risposta alla proposta di matrimonio è praticamente scontata.

L'ingresso di Giorgia ed Emanuel Lo

Arriva il momento dell'ingresso in studio di Giorgia ed Emanuel Lo a sorpresa: "Noi siamo un po' testimoni di questo amore puro, vero e reale – dice la cantante a Giorgia – dovrebbe allenare un sacco di persone, spesso c'è un po' di inibizione ad esprimere i sentimenti. Approfitta di questo legame forte per fortificarti. Anche perché l'amore è fatto di alti e bassi, momenti più facili e più difficili". Le fa eco proprio il compagno, i due stanno insieme dal 2004, scherzando con Giorgia e chiedendole: "Se me lo presti mi faccio dare un po' di consigli?". Quindi la proposta di Dario a Giorgia:

Te l'ho raccontato tante volte, c'è una stanza speciale per me, una stanza che rappresenta tantissimo, dove sono cresciuto con tutti i miei cugini. È una stanza in cui c'è una cornice per ogni coppia sposata ed ora c'è una cornice vuota, vorrei che anche noi diventassimo protagonisti di questa stanza. Mi vuoi sposare?

La risposta è scontata e la coppia fa a Dario e Giorgia un regalo per rendere più bello il loro matrimonio.