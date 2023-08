Elenoire Ferruzzi: “Piersilvio Berlusconi e il trash al GF? Una pagliacciata” Eleonora Ferruzzi si dice contraria alla decisione di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, di eliminare ogni componente trash dalla Casa Grande Fratello.

A cura di Stefania Rocco

Eleonora Ferruzzi si scaglia contro la decisione di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, di eliminare ogni componente trash dalla Casa del Grande Fratello Vip. Quest’anno il reality prenderà una direzione diversa, una decisione che è stata annunciata da Berlusconi in persona nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset. Spazio alle storie, meno contenuti eccessivi e personaggi di un certo spessore. Questa è la strada che l’AD si augura di tracciare affinché simboleggi la rinascita del programma, qualcosa che ritiene necessario. A scagliarsi contro la decisione di Berlusconi è stata Elenoire, ex concorrente del reality.

Eleonoire Ferruzzi: “Il GF diventerà un reality di educandi”

Intervistata da Giada De Micelli durante la trasmissione Non succederà più in onda su Radio Radio, Elenoire si è detta contraria a questa decisione di Berlusconi: “Una grande pagliacciata. Un reality è un reality e deve rimanere tale. Vuole mettere delle persone con delle storie importanti, ma anche noi avevamo storie importanti. Nessuno di noi è da sottovalutare. Se poi vuole eliminare tutte le persone che considera trash, fa prima a fare un programma di educandi in cui si recita il rosario. Non credo a niente, ci saranno sempre i soliti in quella Casa”.

Il rapporto con Alfonso Signorini: “Alfonso Signorini e le nuove regole”

Elenoire si dice invece convinta del suo rapporto con Alfonso Signorini, conduttore del reality show. Anche lui, come gli altri, dovrà seguire le nuove regole: