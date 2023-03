Edoardo Donnamaria dopo la squalifica: “Antonella mi manca troppo, penso solo a quando la rivedrò” Le prime parole di Edoardo Donnamaria fuori dalla Casa del GF Vip sono per la fidanzata Antonella Fiordelisi. Un segnale importante: dimostra che quanto scoperto dal volto di Forum fuori dalla Casa, anche a proposito delle dichiarazioni di Gianluca Benincasa, non lo ha turbato.

A cura di Stefania Rocco

L’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip non ha modificato in alcun modo i sentimenti di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi. Lo dimostra la prima intervista rilasciata dal volto di Forum dopo la squalifica. Intervenuto in diretta a Rtl 102.5, Edoardo ha dedicato proprio alla fidanzata conosciuta nella Casa di Cinecittà i primi pensieri. Si tratta di un segnale importante che dimostra che le dichiarazioni di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella, a proposito dei presunti accordi intercorsi prima dell’inizio del GF Vip non lo hanno turbato, né hanno minato il rapporto con la influencer salernitana.

Edoardo Donnamaria: “Mi fa male vedere piangere Antonella”

“Sono decisamente frastornato. Ho dormito tre ore stanotte. Avevo detto che sarei uscito dalla Casa del Grande Fratello e non avrei toccato il telefono. Sono uscito dalla Casa del Grande Fratello e ho toccato il telefono”, sono state le prime parole di Edoardo a Rtl, “Ieri sera ho visto i miei genitori. Sono stato a casa con loro e ci siamo fatti una lunga chiacchierata anche con mio fratello”. Quindi, rispondendo a una domanda di Charlie Gnocchi, ex concorrente del GF Vip e conduttore Rtl, ha scherzato: “Il matrimonio con Antonella? Ti devo dare una notizia. Sono invitati tutti quelli di Rtl 102.5 tranne Charlie Gnocchi”. Il riferimento alle nozze è servito a chiarire che Donnamaria ritiene di volere ancora investire nel rapporto con Antonella, tanto che ha proseguito:

Io ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa ed è quando rivedrò Antonella. È il mio unico pensiero al di là del lavoro e degli amici. Sento una mancanza che non so come spiegare perché è una cosa che non succede nella vita reale. Il modo più facile per comunicare con lei sarà andare fuori col megafono. È stato bello sentirla dire ieri sera che ha capito di essere molto innamorata, un po’ meno vederla piangere per me perché là dentro, lo sanno tutti, si vive un’emozione distorta. Ho sentito anche Tavassi dire che ero un bravo ragazzo e poi chiedersi immediatamente perché stava parlando di me come se fossi morto.

Edoardo Donnamaria squalificato dal Gf Vip

Edoardo Donnamaria ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello per effetto di una squalifica decisa dalla produzione del programma. Il conduttore Alfonso Signorini lo aveva anticipato: ogni atteggiamento violento o volgare sarebbe stato sanzionato con l’uscita dalla Casa. A meno di una settimana dal momento in cui aveva ammonito i Vipponi, è arrivata la decisione di squalificare il volto di Forum per le parole pronunciate contro la fidanzata Antonella.