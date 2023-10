Dopo le parole sulle donne vegane, Paolo Crepet mangia il miglio in diretta: “Ho sbagliato” Lo psichiatra chiede scusa alle donne vegane dopo le parole sulla sessualità e mangia il miglio a Un giorno da Pecora: “Ho detto una frase infelice sull’infelicità”.

Paolo Crepet aveva detto nel corso di una conferenza, in un video diventato virale, che con le donne vegane era difficile che potesse scattare la passione: "Sono diventati tutti vegani, questi sfigati di ventenni. Che ci fai con una che mangia solo miglio condito con aceto di mele?". Ospite di Un giorno da pecora, lo psichiatra più famoso d'Italia è stato "costretto" dai conduttori del programma radiofonico a mangiare del miglio in diretta in segno di pace: "Ho sbagliato, ho usato una frase sbagliata. Una frase infelice sull'infelicità".

Le scuse di Paolo Crepet

Nella puntata di Un giorno da pecora, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, in onda il 6 ottobre, Paolo Crepet è tornato sul tema che ha sollevato tantissime critiche nei suoi confronti:

Ho sbagliato, una frase infelice sull’infelicità, se non sono stato capito evidentemente non sono stato capace di essermi espresso chiaramente. Chiedo scusa, ho assolutamente sbagliato, e chiedo scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi. Io non mangio neanche carne, figuriamoci.

"Il miglio però non è l'immagine della passione"

Nelle dichiarazioni, che erano state rilasciate durante un incontro di "Pop-sophia" tenutosi più di un mese fa, Paolo Crepet aveva parlato dell'insalata di miglio condita con l'aceto di mele e i conduttori gli hanno chiesto come mai ha deciso proprio di prendere a esempio questa pietanza. La risposta di Paolo Crepet, costretto ad assaggiare l'insalata di miglio, ha spiegato: "Ho preso ad esempio il miglio perché non è proprio l’immagine della passione, io volevo parlare di quello”. E il piatto della sessualità per eccellenza qual è? "Una fantastica spaghettata", ha spiegato Paolo Crepet, "di quelle che si fa Alberto Sordi". Dopo tanto clamore, è pace fatta con l'esercito dei vegani?