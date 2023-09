Il ‘branco’ punta ancora Beatrice, Anita: “Non mi sono accorta che stava piangendo ma deve rimanere sola” Dopo la puntata in diretta, i ragazzi della Casa parlano di quello che è successo con Beatrice e del rimprovero di Signorini sulla parola ‘branco’. Anita: “Non mi sono accorta che stava piangendo e sono sincera non so se mi sarei fermata”

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 21 settembre si è parlato molto di Beatrice Luzzi. La concorrente della casa è stata ripresa da Alfonso Signorini in diretta perché ha utilizzato la parola "branco" per parlare delle liti che sono avvenute nella casa. "Non usiamo parole così pesanti, è una parola sensibile", ha spiegato Signorini. "Certe parole così sensibili denotano una realtà pesante, non è il caso di usare la parola branco per una cosa del genere". Ma alla fine della puntata, quel presunto "branco" si è raccolto per parlare male proprio di Beatrice Luzzi. Anita è la più diretta: "Non mi sono accorta che stava piangendo e sono sincera non so se mi sarei fermata, deve rimanere sola".

Le parole di Anita

Anita riflette con tutti gli altri del gruppo su quello che è successo in puntata e si parla ovviamente della parola ‘branco' che Alfonso Signorini ha stigmatizzato:

Su quella parola l'ha cazziata e lei si è subito lavata le mani. Lei stava piangendo e le passavamo davanti? Non me ne sono proprio accorta, ma ti dico la verità non so nemmeno se mi sarei fermata. Ma lei rimane sempre se stessa, qualsiasi cosa lei rimane se stessa. Io mi sono un po' stancata, si stava truccando da sola e siamo andate là a parlare. Ma niente, a me dà fastidio che attacca prima a te, prima a te, poi a te. A un certo punto io dico tu devi rimanere sola per capire.

Il gruppo contro Beatrice

Al di là della richiesta da parte di Alfonso Signorini di tenere i toni bassi e di non usare parole improprie, quello che si è schierato contro Beatrice Luzzi sembra invece un branco in piena regola. Anita ha dimostrato un risentimento particolare nei confronti di Beatrice e non sembrano arrivare buone vibrazioni da quel gruppo che ha parlato di quanto successo dopo la diretta. Molti concorrenti hanno accusato Beatrice di essere ipocrita, ma adesso lei ha un'occasione per riprendersi e rivalersi soprattutto verso il pubblico. Certamente, queste dinamiche saranno rivelate e approfondite nei prossimi giorni.