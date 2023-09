Signorini rimprovera Beatrice per aver usato la parola ‘branco’: “Termine pesante, non è il caso” Alfonso Signorini durante la puntata del GF ha sgridato Beatrice Luzzi, l’attrice che ha usato la parola “branco” nel citare lo scontro avuto con gli altri concorrenti. “Questa è una parola sensibile e non mi sembra il caso di usarla qui”.

A cura di Gaia Martino

Dopo aver annunciato il secondo concorrente salvo al televoto, Alfonso Signorini, nella puntata del Grande Fratello questa sera, ha chiesto un parere sull'esito finale a Beatrice Luzzi e Arnold, i concorrenti nominati ancora in bilico. L'attrice, prima di dire la sua, si è lasciata andare ad una parola che ha fatto infuriare il conduttore.

Le parole di Beatrice Luzzi che hanno fatto infuriare Signorini

Beatrice Luzzi prima di commentare il verdetto del televoto e di fare una previsione riguardo il suo esito, ha rivolto un pensiero ai suoi figli usando, però, una parola che ha fatto infuriare Signorini. "Volevo rassicurare i miei figli che mi avranno vista con il branco contro, penso che abbiano sofferto". Quando la concorrente ha usato il termine "branco", Signorini l'ha subito interrotta per rimproverarla. Così è intervenuto chiedendo di non utilizzare il termine:

Scusa, non usare questa parola perché è pesante, non è il caso. Non usiamo parole così pesanti, è una parola sensibile. Certe parole così sensibili denotano una realtà pesante, non è il caso di usare la parola branco per una cosa del genere.

Da qui sono arrivate subito le scuse di Beatrice Luzzi: "Mi scuso, però è una citazione di Letizia che ieri è intervenuta in mia difesa. anche se molti poi si sono scusati".

Al GF hanno accusato Beatrice Luzzi di essere "ipocrita"

La puntata di stasera si è aperta con gli ultimi scontri avvenuti in Casa: molti concorrenti hanno accusato di Beatrice di essere "ipocrita". In particolare Lorenzo ha sostenuto che sia sempre pronta a "dare sentenze". "Per quanto riguarda Lorenzo, Vittorio, loro sono in nomination con me, poteva fargli comodo, per quanto riguarda le ragazze potrebbe essere una competizione professionale", il commento in puntata dell'attrice riguardo le critiche ricevute.