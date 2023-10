Nicole Santinelli e la frecciata a Roberta Di Padua: “Ancora a Uomini e Donne? È nel posto sbagliato” Nicole Santinelli commenta una dichiarazione fatta da Roberta Di Padua a Uomini e Donne, dicendo che forse la dama dovrebbe lasciare il programma e cercare da qualche altra parte.

A cura di Ilaria Costabile

L'ex tronista di Uomini e Donne, uscita dal programma dopo aver scelto il suo corteggiatore Carlo Alberto Mancini, con il quale la frequentazione si è però chiusa dopo poco più di un mese, è tornata a parlare del dating show di Canale 5, in una chiacchierata con Lorenzo Pugnaloni, durante la quale non ha esitato a dire la sua anche su una delle ormai storiche protagoniste della trasmissione, ovvero Roberta Di Padua, con la quale non erano mancati battibecchi durante il suo trono.

Nicole Santinelli e il commento su Roberta Di Padua

Tra le due non c'è mai stato un rapporto idilliaco, tanto è vero che in più occasioni non hanno nascosto il loro disappunto nei confronti dei rispettivi comportamenti. Di recente, Roberta di Padua, ancora nel parterre del programma, si era lamentata del fatto che i cavalieri presenti nello show non avessero iniziativa e quindi Nicole, stuzzicata da Pugnaloni, ha così commentato la cosa dicendo chiaramente che, forse, dovrebbe lasciare Uomini e Donne:

Magari Roberta sta cercando nel posto sbagliato, o è lei o non è il posto giusto per lei se trova tutte queste discordanze negli uomini sono tanti anni che sta lì, magari è nel posto sbagliato, perché si trova ancora lì? Si sente una donna vissuta ma dovrebbe evitare di dare consigli che non gli spettano. Si aspetta di trovare sempre persone esuberanti e aggressive ma non tutti sono così, magari c'è chi fa uscire determinati lati del carattere solo quando c'è bisogno senza fare sceneggiate e pagliacciate o cose simili. Quando ero solo trono, non sono stata in grado di farle capire chi aveva davanti, non sempre si deve permettere, magari si trova davanti a persone più mature di lei e dovrebbe controllarsi e ragionare di più.

Un possibile ritorno a Uomini e Donne

In merito, invece, alla possibilità di un suo ritorno in trasmissione, Nicole sembra avere le idee abbastanza chiare: "Mi era stata fatta una domanda, ma io non escludo nulla nella vita, ma solo se ci fosse stato qualche persona interessante. Sono single però non ho intenzioni di andare in qualche reality o programma ma non escludo nulla, sono sempre pronta a mettermi in gioco."