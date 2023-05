Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: “Stiamo così bene che vogliamo andare a vivere insieme” Uomini e Donne – l’ex tronista Nicole Santinelli e la sua scelta Carlo Alberto Mancini raccontano come sta procedendo la loro relazione. Stanno così bene insieme da cominciare ad accarezzare l’idea della convivenza.

La tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli e la sua scelta Carlo Alberto Mancini si sono raccontati in una lunga intervista rilasciata al magazine dedicato al programma di Maria De Filippi. Le cose tra loro sembrano procedere a gonfie vele. La coppia parla già di convivenza. Ecco cosa hanno dichiarato a Uomini e Donne Magazine: "Carlo è qui con me", ha spiegato Nicole. E ha aggiunto: "Dopo la scelta abbiamo deciso di passare qualche giorno a casa mia".

Uomini e Donne, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo la scelta

Carlo Alberto Mancini ha assicurato che dopo la scelta stanno benissimo: "Non ci siamo staccati un secondo! Pian piano iniziamo a realizzare quello che è successo e siamo sempre più felici". Poi, ha svelato come hanno trascorso le prime 24 ore da coppia: "Subito dopo la puntata siamo stati portati nella suite di un hotel e lì abbiamo deciso di continuare a stare insieme finché possibile". E Nicole Santinelli gli ha fatto eco: "Esatto, ora Carlo è qui a casa mia da qualche giorno".

La coppia nata a Uomini e Donne pensa già alla convivenza

Nicole Santinelli ha svelato di avere già presentato Carlo Alberto Mancini ai suoi parenti: "Gli ho già fatto conoscere le persone più importanti per me". L'ex corteggiatore, invece, non ha ancora avuto modo di farlo ma non vede l'ora: "Devo presentarla a tutti. I primi saranno certamente mia madre, mio padre e il mio migliore amico. Spero possa avvenire al più presto". Carlo Alberto ha ammesso di stare così bene con lei, di pensare già alla convivenza:

Per adesso cercheremo di venirci incontro, alternandoci: qualche volta andrò io a Roma, altre volte salirà lei a Ravenna. Visto quanto stiamo bene insieme ho anche iniziato a pensare di vivere con lei, anche se è prematuro fare dei passi concreti… però Nicole non mi ha ancora cacciato da casa! (Ride). I nostri progetti a breve termine? Riuscire a conciliare le esigenze del lavoro con quella di vederci il più possibile.

Nicole Santinelli ha confermato ogni parola del suo compagno.