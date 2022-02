Delia Duran in finale al Grande Fratello Vip è la prova che questa è una soap opera

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip è un reality show. Come tale, lo sappiamo benissimo, è un prodotto che ha una componente autorale che resta in controluce, ma che c'è, che indirizza dalla prima all'ultima parola, dal primo all'ultimo dei fari accesi in quegli studi televisivi. Ecco perché Delia Duran, spedita dal pubblico direttamente in finale al Grande Fratello Vip, ci fa sentire la puzza di bruciato. Se bruciato non è, allora questa scelta è la conferma che questo programma è una soap opera e che il pubblico da tale vuole essere trattato.

C'erano in lizza tre elementi che meritavano la finale se non altro per motivi di anzianità. Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro sono praticamente dei "ripetenti" del GFVip. Da quattro, cinque mesi in quella casa, meritavano di diritto di arrivare in finale mentre Delia Duran è lì solo da tre settimane. Arriva alle ultime battute del GfVip anche grazie alla strategia di dire pubblicamente di aver lasciato Alex Belli, mentre è abbastanza chiaro che non è così. Non andrà così. Perché ciò che viene dichiarato in una puntata cambia ed evolve come per magia nella successiva. Meritava Manila Nazzaro, donna di spettacolo a 360°, ma più di tutti forse meritava Davide Silvestri, che porta uno spessore completamente differente all'interno della casa.

Le reazioni all'interno della casa sono state ovviamente le più controverse. Delia Duran, favorita dalla storiella e dal triangolo con Alex Belli e Soleil Sorge, ha sicuramente beneficiato di tutto questo. Credevamo che questa telenovela fosse finita con l'uscita di scena di Alex Belli, che per tre mesi si è caricato le principali dinamiche dall'interno. Ora che il personaggio sta cominciando a esaurire la sua presa nei confronti del pubblico, il Grande Fratello Vip ha rovesciato i rapporti di forza e ha puntato la donna che ha deciso di prendere posizione, infine, nei confronti del marito. A questo punto, Delia Duran rischia di vincere un reality show avendo un vantaggio di quattro mesi rispetto a tutti gli altri. A nessuno importa, perché al Grande Fratello Vip le regole si fanno e si disfano continuamente. E a tutti sta bene così.