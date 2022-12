Daniele Dal Moro: “Che cosa mi ha detto Oriana Marzoli eludendo microfono e telecamere” Daniele Dal Moro ha rivelato che Oriana Marzoli, eludendo microfono e telecamere al Grande Fratello Vip, gli avrebbe rivelato l’interesse nei suoi confronti.

Daniele Dal Moro ha riferito che Oriana Marzoli, eludendo le telecamere e i microfoni del Grande Fratello Vip, gli avrebbe rivelato di essere sempre stata interessata a lui. La venezuelana, all’inizio della sua avventura nella Casa di Cinecittà, aveva fatto sapere di preferire Antonino Spinalbese a Daniele, salvo poi tornare sui suoi passi adesso che la relazione con l’ex compagno di Belén Rodriguez è terminata.

Nicole Murgia: “La chimica tra Daniele e Oriana”

Era stata Nicole Murgia, parlando con Daniele, a sottolineare la chimica che scorrerebbe tra i due Vipponi: “Da fuori ho notato qualcosa tra te e Ori. Con Nikita sei carino e dolce ok, ma c’è una cosa diversa più in amicizia e in confidenza. Te lo dico sinceramente guardandovi ho visto questo e ho captato. Ti dico quello che ho respirato e percepito qui anche questa settimana. Credo che tu abbia un interesse e che lei ti piaccia”.

Daniele Dal Moro: “Oriana mi ha detto che le sono sempre piaciuto”

Daniele ha quindi svelato che Oriana gli avrebbe confessato il suo interesse e che quell’interesse sarebbe ricambiato: “Oriana ha dei lati del carattere che mi piacciono. Lei è molto solare, autoironica, si fa prendere in giro ed ha molto carattere, proprio come me e questo mi piace. Però per un mese non ci siamo parlati e l’ho sempre nominata. Abbiamo ricominciato a parlarci da poco. L’ho rivalutata adesso e lei mi dice delle cose”. Quindi, ha vuotato il sacco: