Daniele Dal Moro furioso con Oriana Marzoli: “Con te ho chiuso. Sei falsa, lo sa tutta Italia” Daniele Dal Moro, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha avuto un’accesa lite con Oriana Marzoli. Ecco il video dello scontro.

Clima teso nella casa del Grande Fratello Vip dopo la puntata trasmessa lunedì 5 dicembre. In particolare, Daniele Dal Moro ha discusso con Oriana Marzoli. Quest'ultima ha tentato di rasserenare i toni con lui dopo gli scontri avuti negli ultimi giorni, ma il gieffino è esploso: "Non fare l'amichina".

Daniele Dal Moro chiude con Oriana Marzoli

Quando Oriana Marzoli si è avvicinata a Daniele Dal Moro, è arrivata la dura reazione del concorrente: "Oriana ti ho già detto che con me tu il rapporto l'hai chiuso definitivamente. Non so più in che lingua dirtelo, io a te non ti saluto più. Vuoi che te lo ripeta di nuovo?". Marzoli ha provato a sdrammatizzare chiedendo a Giale De Donà di riferire lei a Daniele, le cose che intendeva dire, ma la tensione non si è stemperata.

Il concorrente furioso dopo le nomination al GF Vip

Daniele Dal Moro, che è finito in nomination con Charlie Gnocchi, trova incoerente da parte di Oriana Marzoli nominarlo e poi avvicinarsi a lui come se niente fosse: "Ma con che coraggio…tu sei andata appena adesso in nomination, sei appena andata in confessionale a nominarmi, non fare l'amichina". Ma la gieffina ha precisato: "Non voglio essere tua amica". Daniele si è messo a urlare:

E allora non parlarmi. Sei la più falsa di tutti e lo sa tutta Italia. Non servo io per dirlo. Due giorni con Antonino ha fatto una valle di lacrime ed era innamorata del suo ex fino al giorno prima. Ho già detto quello che penso di te in confessionale. Io con te non ci parlo, ma se tu mi parli ti dico tutto quello che penso.

Oriana Marzoli, senza scomporsi troppo, ha commentato: "Il concorrente Daniele non mi vuole parlare". I due vipponi riusciranno a trovare un punto di incontro? Intanto sabato 10 dicembre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e scopriremo l'esito del televoto che vede coinvolto proprio Daniele Dal Moro: il concorrente più votato sarà immune, quello meno votato accederà al televoto di lunedì 12 dicembre.