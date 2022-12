GF Vip, Oriana: “Daniele Dal Moro mi è sempre piaciuto, se si avvicinasse mi lascerei andare” Nella casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha confessato che Daniele Dal moro le è sempre piaciuto, anche prima di iniziare un flirt con Spinalbese: “Mi è sempre piaciuto, se si avvicinasse mi lascerei andare”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo il flirt con Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha confessato di avere un interesse "segreto" per un altro concorrente, Daniele Dal Moro. L'influencer venezuelana ha parlato del rapporto con il coinquilino, lasciandosi andare a qualche rivelazione inedita.

L'interesse di Oriana per Daniele

In salotto con Nicole Murgia, Oriana ha ammesso che appena entrata nella casa era rimasta colpito anche da Daniele e non solo da Antonino, con cui poi ha portato avanti un flirt. "Stavo conoscendo tutti e due, in quel momento non mi andava di scegliere, mi ero appena lasciata con il mio ex fidanzato", ha confessato l'influencer venezuelana alla nuova coinquilina.

L'interesse per il modello veneto però è stata messa da parte per approfondire il rapporto con Spinalbese. Ora Oriana e Daniele hanno un bel rapporto di complicità: "Mi interessavano tutti e due. Quando stavo bene con Antonino ho sempre provato a parlare con Daniele. Ora parliamo, stiamo bene ma niente di più". A quel punto Nicole ha voluto saperne di più e le ha fatto una domanda un pò scomoda: "Se lui dovesse avvicinarsi, tu ti lasceresti andare di più?". "Sì, mi è sempre piaciuto", ha risposto senza alcun dubbio Oriana.

Oriana ha confessato cosa le diceva di nascosto Antonino

Ormai determinata a chiudere nel peggiore dei modi il rapporto con Antonino, Oriana ha deciso di confidare a Ginevra Lamborghini cosa le avrebbe detto l’ex compagno di Belén Rodriguez, stando attento a non essere intercettato dalle telecamere del Grande Fratello Vip. L'influencer venezuelana, è ormai noto, è furiosa per il modo in cui è stata trattata dall’hair stylist. Ha infatti dichiarato di essersi sentita usata e accantonata. Ma a ferirla sarebbe stato, in particolare, l’allontanamento voluto da Antonino dopo il rientro di Ginevra Lamborghini nella Casa. Lo stesso Spinalbese aveva ammesso di avere cercato la lite con Oriana per potersi sentire libero di trascorrere il suo tempo con Ginevra.