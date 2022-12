Daniele Dal Moro sbotta contro Oriana Marzoli al GFVip, lei: “Non sei normale, vai dallo psicologo” Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno litigato furiosamente nella casa del GF Vip. Il concorrente ha sbottato quando Oriana voleva intromettersi nella sua conversazione con Nikita: “Non sei una persona che mi piace”, lei: “Vai dallo psicologo”.

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello Vip Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno litigato furiosamente. La concorrente venezuelana si è introdotta in una chiacchierata tra Daniele e Nikita Pelizon ma all'ex tronista il gesto non è andato giù. Ha sbottato contro la sua inquilina, accusandola di non essere la persona con cui può andare d'accordo. "Tu vai dove ti conviene" le ha urlato contro.

Lo scontro tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro non voleva che Oriana Marzoli si intromettesse nella conversazione con Nikita Pelizon. Così il Vip ha sbottato, sostenendo di non avere una buona opinione su lei, "Tu vai dove ti conviene, non sei una persona che mi piace". La Marzoli lo ha accusato di essere incoerente. "Ma che discorsi fai, che a stento ti saluto. Secondo te io dovrei parlarti male tutte le volte che ti vedo? Non è quello che voglio, anche se parliamo il mio pensiero non cambia. Visto che viviamo nella stessa Casa non è che posso dirti "Non salutarmi" la risposta del concorrente. Quando la modella venezuelana ha spiegato di non avere alcun problema nei suoi confronti, Daniele ha alzato la voce: "Mi devi far parlare, io non sto negando di avere un problema con te. Non ho un bel pensiero su te, per vari motivi".

L'ex tronista le ha spiegato di non sentirsi a suo agio nell'esporle i suoi pensieri dal momento che non c'è affinità. La discussione tra loro è terminata in malo modo. "Non sei normale, cerca uno psicologo", le ultime parole di Oriana contro il suo inquilino.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Dopo la discussione, Daniele Dal Moro si è sfogato con Nikita Pelizon. "Per me è un'attrice" ha sostenuto, accusando Oriana Marzoli di avere atteggiamenti poco limpidi, falsi e incoerenti. "Non la sopporto, non c'è niente da risolvere con lei. Non mi piace, non è che non le rivolgo più la parola però perché sono educato. Andare oltre quello non mi fa impazzire".