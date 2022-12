Daniele Dal Moro furioso con Oriana Marzoli: “Falsa, ci provi con tutti, ora me la paghi” Al Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è esploso contro Oriana Marzoli: “Hai detto che io ci sono rimasto male perché tu non mi vuoi”.

Scontro nella casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Sembra che il concorrente non abbia gradito alcune confidenze della gieffina: "Hai detto in giro che io ci sono rimasto male perché tu non vuoi me". La lite si è infuocata rapidamente, con scivoloni di pessimo gusto.

Daniele Dal Moro ha attaccato Oriana Marzoli: "La mia idea iniziale su di te non è mai cambiata. È sempre stata questa. Pensi che non lo veda che qua tu pigli tutti per il cu*o? Tu pensi che io voglia una persona come te? Quando sono sempre stato io a dire che non mi fido di te. Vuole farmi passare da scemo". Poi ha continuato a inveire contro di lei, dandole della falsa e assicurando che non vorrebbe mai una donna così al suo fianco:

Siccome di base mi sei sempre stata simpatica, non ho mai voluto infierire su di te. Te lo giuro, che adesso me le paghi tutte. Te lo giuro, adesso me le paghi tutte e dico tutto quello che penso su di te. Perché te lo meriti. Sei falsa e dici le caz*ate alle spalle degli altri. Cosa vai a dire in giro che io ci resto male perché tu non vuoi me? Secondo te io ci resto male, ma se ci provi con tutti i ragazzi della casa da quando sei entrata. Ma secondo te, io nella mia vita voglio una persona come te?

Daniele Dal Moro, poi, ha continuato ad assicurare a Oriana: "Se io voglio una ragazza ci provo. Io con te non ci provo, perché non ti voglio. Non so come spiegartelo. E sai perché non ti voglio? Non perché non ci sia attrazione o tu non sia una bella ragazza, ma perché non mi piace come sei. Non venire a dirmi che in realtà sei tu che non mi vuoi perché anche se mi saltassi in braccio ti darei una pedata nel c**o. Te lo assicuro". E anche ai suoi compagni di avventura, ha giurato e spergiurato che non potrebbe mai essere interessato a Oriana: "Ho 32 anni e sono single. Ho dato un bacio a una ragazza in quattro anni, secondo te mi prendo Oriana? Ma neanche se me la tira con la fionda me la prendo".