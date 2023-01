Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli: “Fai la deficiente con Luca davanti a Nikita, lei sta male” Al Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono ritagliati del tempo per avere un chiarimento. Il confronto si è concluso con un abbraccio e la decisione di fare pace.

Al Grande Fratello Vip, non solo liti, ma anche riavvicinamenti. Oriana Marzoli, dopo gli scontri avuti con Daniele Dal Moro in settimana, ha provato ad avere un chiarimento con il concorrente. Approfittando di un momento in cui il gieffino era da solo in camera, è andata a parlargli.

Grande Fratello Vip, il chiarimento tra Daniele e Oriana

Daniele Dal Moro ha spiegato a Oriana Marzoli che ci sono alcuni suoi atteggiamenti che lo infastidiscono: "Io sono molto naturale, come mi comporto qua dentro è come mi comporterei fuori. Vorrei vedere la stessa trasparenza nelle persone, mentre voi avete dei modi di comportarvi, agli occhi miei, che sono ambigui. Siccome mi stai simpatica sotto certi punti di vista, io faccio sempre finta di niente e poi a un certo punto sbrocco". E ha continuato, citando un episodio in particolare. Oriana Marzoli avrebbe mostrato una certa complicità con Luca Onestini, davanti a Nikita Pelizon, ancora scottata da quel rapporto naufragato:

Ci sono delle cose che vedo che fai che mi danno fastidio, al di là del nostro rapporto. L'altro giorno mi hanno raccontato che tu e Luca stavate in cucina a fare i deficienti davanti a Nikita. È perché trovate Nikita, se aveste trovato me avrei tirato tutto per aria. È una ragazza che non sta bene per questa roba, lasciala stare. Fate quello che volete, ma lasciatela stare. Perché mi dà fastidio? Perché io sono amico di Nikita. A lei piaceva Luca, voi che fate i deficienti davanti a lei non è il massimo della scena.

L'abbraccio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli ha spiegato che con Luca Onestini stava solo "parlando in spagnolo di cavolate", perché a volte ha l'impressione di dimenticare quella lingua. Daniele ha replicato:

Al di là che siano comportamenti sinceri o meno, sono comportamenti che non mi piacciono. Io decido umanamente di non prendere in giro nessuno, se però mi accorgo che vogliono farlo con me mi dà fastidio. Sbrocco.

Oriana Marzoli, allora, gli ha chiesto: "Vuoi fare pace con me? Dai facciamo pace". E i due si sono abbracciati.