Cristina Quaranta dopo il GF: “Vorrei propormi a Maria De Filippi come tronista a Uomini e Donne” Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta è pronta a rimettersi in gioco e a trovare l’amore. Per questo ha lanciato una sorta di appello: “Potrei propormi a Maria De Filippi come tronista a Uomini e Donne Over”.

A cura di Elisabetta Murina

Cristina Quaranta è pronta a cercare l'amore. Dopo l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, l'ex gieffina ha raccontato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di sentirsi pronta a rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale, lanciando un appello a Maria De Filippi e candidandosi come tronista a Uomini e Donne.

"Sono pronta a cercare l'amore"

L'ex volto di Non è la Rai ha ammesso che, dopo l'esperienza nella casa del GF Vip durata più di un mese, le piacerebbe cercare di nuovo l'amore. "Dopo cinque anni forse sono pronta a cercare l'amore", ha detto al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Per trovare la sua dolce metà Cristina Quaranta ha pensato al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, alla quale ha lanciato anche una sorta di appello: "Potrei propormi a Maria De Filippi come tronista a Uomini e Donne Over". E forse anche con una compagna d'avventura speciale: "Magari anche con Wilma Goich visto che anche lei ha capito di essere pronta a innamorarsi ancora".

L'esperienza nella casa del GF Vip

Cristiana Quaranta ha poi parlato della sua esperienza nella casa del GF Vip, durata circa un mese, durante il quale ha raccontato diversi aspetti della sua vita, a cominciare dalla dolorosa fine di un amore al rapporto con la figlia Aurora, passando per il nuovo lavoro da cameriera. L'ex showgirl avrebbe voluto rimanere ancora nel reality ma in ogni caso la considera un'esperienza più che positiva: