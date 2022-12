“E sti ca**i”, Maria de Filippi perde la pazienza con Pinuccia a Uomini e Donne Maria De Filippi nella puntata di oggi ha perso la pazienza con Pinuccia. La Dama non accetta il fatto che Alessandro non provi gli stessi suoi sentimenti, quando gli ha urlato contro “Mi comporto da ragazzina perché ti voglio bene”, la De FIlippi ha risposto: “E sti ca**i”.

A cura di Gaia Martino

Maria de Filippi oggi a Uomini e Donne ha chiuso il discorso Pinuccia–Alessandro. Nella puntata di ieri il Cavaliere e la Dama hanno discusso animatamente tanto da far intervenire la padrona di casa che li ha invitati a calmarsi. "Non ti arrabbiare, hai 92 anni" ha sottolineato ad Alessandro, poi se l'è presa con Pinuccia che non riesce ad accettare che il Cavaliere non provi i suoi stessi sentimenti. Oggi la De Filippi è apparsa ancora una volta stufa degli atteggiamenti della Dama, così si è lasciata scappare una frase che ha fatto esplodere il pubblico in un potente applauso.

Il commento di Maria de Filippi su Pinuccia

In puntata oggi Maria de Filippi ha cercato di placare gli animi di Pinuccia e Alessandro. Il Cavaliere ha spiegato di sentirsi oppresso dalle continue attenzioni della Dama che spesso lo telefona oppure manda i suoi parenti a casa, stando ai racconti di lui. "Io provo un sentimento di bella amicizia, non ho mai detto altro. Lei è molto possessiva, mi opprime. Non posso parlare con una donna, non posso ballare con una donna altrimenti guai. È diventata gelosa di una cosa che non c'è". Pinuccia lo ha accusato di essere bugiardo perché durante un ballo le dichiarò amore, "Mi fai soffrire". "È stufo" ha detto Maria de Filippi, "Non gli vuoi bene se non lo lasci libero". "A volte sono una ragazzina perché ti voglio bene" ha continuato la Dama. In quel momento la padrona di casa si è lasciata andare: "E sti ca**i" ha replicato facendo esplodere il pubblico. "Scusate, mi è venuto spontaneo". La Dama è così scoppiata a piangere.

Alessandro si è detto stufo della situazione, ha confessato di voler abbandonare il programma. "No, non esiste", il commento dei presenti in studio.

"Pinuccia, questo programma non fa per te"

In realtà potrebbe essere Pinuccia Della Giovanna a non entrare più nello studio di Uomini e Donne. Maria De Filippi avrebbe perso la pazienza con la Dama: ad innervosirla l'insistenza della donna nei confronti di Alessandro Rausa nel cercare attenzioni, nonostante l'uomo abbia apertamente dichiarato di vederla soltanto come un'amica. "Questo forse è un programma che non fa per te", le parole della padrona di casa che hanno trovato d'accordo tutti i presenti.