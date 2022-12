Alessandro sbotta contro Pinuccia, Maria De Filippi costretta a intervenire: “Calmati, hai 92 anni” Pinuccia nella puntata di Uomini e Donne oggi ha fatto infuriare Alessandro. La padrona di casa Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per calmare il Cavaliere, poi se l’è presa con la Dama: “Ora basta, non è il tuo fidanzato”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, dopo il blocco dedicato al ritorno in studio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza che hanno lasciato il programma insieme, Pinuccia ha conquistato la scena sbottando contro Alessandro durante il ballo al centro dello studio. Il Cavaliere stavolta ha deciso però di non passarci sopra, alla domanda di Maria de Filippi – "Ma mi spiegate cosa è successo?" – si è infuriato con la Dama: "Ora basta, mi hai rotto".

Lo scontro tra Pinuccia e Alessandro

Pinuccia e Alessandro hanno litigato nella puntata di Uomini e Donne oggi. La Dama si è infuriata quando ha visto il Cavaliere ballare al centro dello studio con un'altra donna ma il suo atteggiamento non è stato gradito da nessuno. Alessandro, terminata la musica, si è infuriato: "Io non posso fare nulla, niente. Adesso mi hai rotto, basta. Finiamola. Tu ieri sera mi hai telefonato, non mi ha fatto dormire tutta la notte. Mi ha agitato tanto, non puoi sempre rompermi" ha spiegato il Cavaliere alzando la voce. "Tu devi essere sincero. Mi hai fatto innamorare, mi abbracciavi, mi baciavi", la replica furiosa di Pinuccia.

Gli animi hanno cominciato a scaldarsi, così Maria de Filippi è intervenuta per far calmare Alessandro: "Fregatene, hai 92 anni, ti devi ancora arrabbiare?". Poi si è rivolta a Pinuccia chiedendole di smetterla: "Abbiamo un problema. Non è il tuo fidanzato, è libero di fare quello che vuole. Basta Pinuccia. Ti chiede lui di telefonargli? Io sono contenta se tu hai bisogno di lui, devi capire che Alessandro non vive le stesse cose tue, non è una colpa".

Pinuccia contro Tina Cipollari e Gianni Sperti

L'accaduto ha fatto però agitare Pinuccia che, sentendosi accusata da tutti, ha sbottato prima contro Tina Cipollari accusandola di essere una "strega", poi contro Gianni Sperti. Ha imitato la sua voce, poi ha scherzato: "Quando ridi sembri un orso".