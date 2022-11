Cristina Quaranta: “La depressione di Marco Bellavia è già finita? Mi deve delle scuse” Cristina Quaranta attacca Marco Bellavia dopo la parentesi romantica con Pamela Prati al Grande Fratello Vip: “La sua depressione è durata due settimane? Mi deve delle scuse”.

Cristina Quaranta sembra non credere pienamente a Marco Bellavia, concorrente che ha rinunciato alla sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip dopo essere stato isolato e bullizzato dal gruppo. Una volta tornato alla sua vita, però, Marco sembrerebbe avere ritrovato l’equilibrio. Lo dimostra il corteggiamento serrato nei confronti di Pamela Prati con la quale sembrerebbe avere intenzione di coltivare un legame, almeno a giudicare dal bacio in diretta tv al GF. L'ex ragazza di Non è la Rai ha parlato della nuova versione di Bellavia in un’intervista a Casa Pipol, lanciando una frecciatina all’ex coinquilino:

Ma la depressione di Marco Bellavia è già finita? È durata solo due settimane? Lui è entrato nella Casa con dei problemi, facendo il simpaticone e cercando id mettersi in mostra. A me Berllavia deve delle scuse. In diretta avevo detto che eravamo delle mer** in qualità di gruppo ma ho detto una cosa che non pensato.

Le motivazioni di Cristina Quaranta: “Non ho bullizzato Bellavia”

“Non ho fatto bullismo nei suoi confronti ma da parte sua ho ricevuto aggressività”, ha proseguito l’ex ragazza di Non è la Rai, “Non ho reagito perché sapevo che lui non stava bene. Ancora aspetto le sue scuse. Però rientrare nel programma anche no. Allora rientrano tutti. Io, Ginevra, tutti. Secondo me lui è entrato che già stava male. Non si è ammalato di depressione lì. Quindi rientrare è una stupidaggine".

Cristina Quaranta: “Voleva salutarmi ma deve prima scusarsi”

Quaranta ha aggiunto infine che dietro le quinte del GF Bellavia le avrebbe chiesto di salutarla. Ma la donna si sarebbe rifiutata: “È venuto da me a chiedermi se poteva salutarmi. No. Prima mi deve delle scuse e poi, casomai, può salutarmi. Sempre con questa cosa che ti deve cercare di toccare per avere rassicurazione. A cui non ho dato adito perché prima deve chiedere scusa. Poi facciamo quello che vuole, possiamo diventare anche amici e fare la fatina. Prima di questo, la fatina con lui non me la faccio. Lui non può dire che Cristina lo ha bullizzato. Prima ero gruppo e mi sono presa la responsabilità. Adesso sono io e vi dico che non l’ho bullizzato assolutamente”.