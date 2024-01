Cos’è successo al Grande Fratello: l’uscita di Beatrice e lo sdegno di Signorini contro i concorrenti Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello per la morte del padre, Alfonso Signorini si è infuriato per il comportamento adottato dai concorrenti dopo aver appreso il lutto che ha colpito la loro inquilina. Ecco cosa è successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Beatrice Luzzi ha abbandonato la casa del Grande Fratello lo scorso 3 gennaio 2024 a causa della morte del padre. Il lutto ha colpito la concorrente in maniera inaspettata, nonostante l'operazione delicata alla quale si era sottoposto il papà poco più di un mese fa. L'accaduto ha scosso gran parte dei concorrenti, ma non tutti. Alcuni inquilini della casa di Cinecittà tra cui Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Letizia Petris hanno pronunciato frasi e adottato comportamenti ritenuti scorretti da parte di Alfonso Signorini e molti altri spettatori. Già la vicenda accaduta a Capodanno aveva fatto discutere: i concorrenti ora sono nel mirino del conduttore che difficilmente rimarrà in silenzio nella prossima puntata in programma per l'8 gennaio 2024.

Beatrice Luzzi lascia la casa del GF dopo la morte del padre

Il Grande Fratello il 3 gennaio 2024, con una nota diffusa sui profili social, ha annunciato che Beatrice Luzzi aveva lasciato la casa "per motivi personali". Era uscita già una volta, momentaneamente, dalle quattro mura di Cinecittà per stare vicino al padre, vittima di una delicata operazione, a metà dicembre. Purtroppo l'uomo, a 86 anni, è morto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2024, come poi specificato da un tweet scritto dallo staff dell'attrice. Visto l'abbandono della concorrente – che non sembrerebbe essere ancora del tutto ufficiale – il televoto che si sarebbe dovuto chiudere nella puntata di lunedì 8 gennaio 2024, è stato annullato.

L’euforia di Garibaldi e le frasi di Letizia e Anita

Dopo il lutto che ha colpito Beatrice Luzzi, alcuni concorrenti del Grande Fratello hanno adottato comportamenti ritenuti da altri del cast irrispettosi e scorretti. Giuseppe Garibaldi ha riso e scherzato con un manichino, fingendo di baciarlo e cimentandosi in siparietti comici. "Non si può fermare un programma televisivo" ha poi commentato Letizia Petris riguardo la mancanza di attività da svolgere per intrattenersi. "Stasera facciamo aperitivo" ha aggiunto Anita Olivieri. Parte del cast, in un secondo momento, si è poi divertito ad urlare e cantare a squarciagola, atteggiamento che ha scatenato lo sdegno di Alfonso Signorini.

Il commento di Alfonso Signorini sui social: “Senza parole”

"La mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole": con queste parole Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sulla vicenda. Il conduttore ha accusato i concorrenti di aver mostrato poca solidarietà nei confronti della loro inquilina. D'accordo con lui anche tanti altri volti dello spettacolo tra cui Rita Della Chiesa.