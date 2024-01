Rita Dalla Chiesa ai concorrenti del GF dopo il lutto per Beatrice Luzzi: “Finti, serve rispetto” Rita Dalla Chiesa lascia un pensiero a Beatrice Luzzi dopo la morte del padre e si rivolge ai concorrenti del GF: “E adesso solo rispetto. Ogni frase di circostanza sarebbe finta come la maggior parte delle persone che sono rimaste nella casa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tragedia che ha colpito Beatrice Luzzi, fuori dal Grande Fratello per la morte del padre, non ha scalfito gran parte dei suoi inquilini del reality. I concorrenti rimasti in gara, dopo la sua uscita, hanno adottato atteggiamenti non consoni ad un lutto e sono stati aspramente criticati da Alfonso Signorini, ma non solo. Nelle ultime ore a seguito dell'annuncio dell'abbandono della concorrente, molti personaggi noti dello spettacolo italiano hanno rivolto un messaggio di vicinanza all'attrice. Quasi tutti, poi, hanno avuto da ridire sul comportamento del cast di quest'anno: "Tutti finti, ora c'è bisogno di rispetto" le parole di Rita Dalla Chiesa

Il messaggio di Rita Dalla Chiesa

Tra i numerosi commenti di VIP e utenti social al post del Grande Fratello che mostra vicinanza a Beatrice Luzzi, anche quello di Rita Dalla Chiesa che senza giri di parole ha accusato i concorrenti rimasti in gara di essere "finti". Queste le parole della conduttrice: "E adesso solo rispetto. Ogni frase di circostanza sarebbe finta come la maggior parte delle persone che sono rimaste nella casa".

I messaggi di affetto di colleghi e amici

Il post del Grande Fratello ha visto i commenti anche di ex concorrenti del GF Vip e di Rossella Erra, volto noto di Ballando con le stelle. Quest'ultima ha parlato del percorso della Luzzi al GF, sottolineando il particolare trattamento a lei riservato da alcuni inquilini: "Dopo avere passato mesi in balia di offese e tradimenti, dopo una notte di Capodanno isolata e con nessuno a confortarla (se non Stefano e Sergio) mi stringo ancor di più a Beatrice Luzzi per questa tremenda e dolorosa perdita. La maggior parte della Casa non ti ha capita, ma fuori c’è un’onda d’amore e di affetto per te. Anche se forse non sufficiente, in questo momento, prova ad utilizzare questo amore per ricavarne un briciolo di sollievo". Anche Adriana Volpe ha aggiunto un commento: "Condoglianze Beatrice, per tutti SEI LA VINCITRICE MORALE di questa edizione. L’unica che non si è piegata alle cattiverie e alle angherie gratuite".