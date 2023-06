Cosa farà Myrta Merlino dopo l’addio a La7: il retroscena sulla rete su cui andrà in onda Quale sarà il destino professionale di Myrta Merlino dopo l’addio a La7 e alla trasmissione L’aria che tira.

A cura di Daniela Seclì

Myrta Merlino, dopo 12 anni, ha comunicato l'addio a La7. Quella di venerdì 16 giugno, è stata l'ultima puntata da lei condotta della trasmissione L'aria che tira. Dopo l'annuncio dato in diretta dalla stessa giornalista, arriva la prima indiscrezione su quale sarà il prossimo progetto che la vedrà protagonista in televisione. Secondo quanto riporta TvBlog, il destino di Myrta Merlino sarebbe a Mediaset.

Myrta Merlino, secondo i retroscena approderà a Rete4 in prima serata

Secondo quanto riporta TvBlog, il futuro di Myrta Merlino sarà a Mediaset. Dunque, sarebbe ormai sfumata l'ipotesi del passaggio in Rai. La nuova avventura professionale di Myrta Merlino la vedrebbe su Rete4. TvBlog aggiunge ulteriori dettagli circa la collocazione in palinsesto del nuovo programma affidato alla giornalista. Dovrebbe andare in onda il mercoledì in prima serata:

Myrta Merlino andrà a Mediaset a rimpolpare la squadra di giornalisti delle reti del biscione. Sarà la padrona di casa di un nuovo programma di informazione giornalistica. La collocazione di questo nuovo programma sarà il mercoledì sera su Rete 4 al posto di Controcorrente prima serata condotto da Veronica Gentili.

Myrta Merlino e l'addio a La7

Nel corso della puntata de L'aria che tira, trasmessa venerdì 16 giugno, Myrta Merlino ha annunciato l'addio a La7, ha ringraziato la squadra di lavoro e ha assicurato che presto la vedremo altrove: