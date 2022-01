Cosa è successo al GFVip nella puntata del 29 gennaio: Giucas Casella perde le staffe Nella puntata di lunedì 29 gennaio 2022, la 38esima del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, sono accadute diverse situazioni importanti. Eccole.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di lunedì 29 gennaio 2022, la 38esima del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, sono successe diverse cose. Ovviamente, non poteva mancare una nuova "puntata" della "telenovela" sul solito asse Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. Anche il racconto di Kabir Bedi ha rubato la scena, con la rivelazione su suo figlio Siddarth, morto suicida. L'inaspettato: Giucas Casella ha perso le staffe con Nathaly Caldonazzo. Vediamo, come di consueto, la carrellata dei cinque momenti imperdibili del GfVip.

Il racconto del suicidio del figlio di Kabir Bedi

La storia dolorosa del figlio di Kabir Bedi, Siddarth, morto suicida a 25 anni. Era il 1997 quando accadde. Il Sandokan della tv apre il suo cuore nella sala super led con Alfonso Signorini: "È terribile. Perdere un figlio per un suicidio non potete capire quanto ti tocca. Negli ultimi mesi, cercavo di stargli vicino ma non riuscivo a convincere mio figlio".

Il grande problema della schizofrenia è che è difficile. Giovani di 25 anni, normalmente uomini, normalmente intelligenti, improvvisamente scattano e perdono la lucidità. Quando perdono questa lucidità, non accettano che loro hanno un problema e diventa un problema ben più grande. Al tempo non c'erano le medicine che ci sono oggi, in quel tempo non funzionavano le medicine per lui. Ora c'è speranza, voglio dare speranza.

Giucas Casella perde le staffe con Nathaly Caldonazzo

È arrivata la sfuriata che probabilmente in pochi si aspettavano. Giucas Casella ha perso le staffe per una banalità. Nathaly Caldonazzo, infatti, ha sostenuto di non reputarlo sincero. Davanti alle accuse, il concorrente non ci ha visto più e ha cominciato a urlare e strepitare: "Non dire falso a me. Non ti permettere, perché io non sono falso. Sei tu farfallona, che non mi hai salutato. Non sopporto le bugie".

Il confronto Alex Belli-Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha invitato Alex Belli a un tavolo uno-contro-uno. Il conduttore ha rivolto una serie di domande per risolvere la questione Soleil-Delia e il modello-attore non si è tirato indietro.

Io rinuncerei a Soleil e alla sua amicizia per il grande amore e per i progetti d'amore che ho per Delia. E rinuncerei a Delia per quella cosa unica che ho trovato con Soleil. Sono due forme diverse di amore. Ho fatto l'amore con tutte e due in una forma diversa. Con Soleil abbiamo fatto l'amore dal primo giorno che ci siamo incontrati. Cerebralmente ed è per questo che sulla fisicità, io mi sento denutrito a parlare solo in questi termini.

L'incidente hot per Soleil

Soleil Sorge per i fotografi. Mentre si abbassa per abbracciare il suo cane, il vestito scivola giù e spunta il fuori di seno.

Il caso Barù

Barù è un caso al Grande Fratello Vip. Sta giocando molto bene ma è tirato in ballo da tutte le donne della casa, che vogliono assolutamente stuzzicarlo: "Si sente il gallo nel pollaio", dicono. Poi Nathaly lo attacca, rivelando a tutti che non tollera le sue volgarità. Ma Barù replica: "Ma se tu mi hai messo la bottiglia nel sedere…". Una sorta di scherzo tra i due mentre giocavano a biliardo.