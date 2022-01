Barù a Nathaly Caldonazzo: “Arrapata, mi hai ficcato una bottiglia nel sedere” Nathaly Caldonazzo si è risentita con Barù che l’ha definita “arrapata”. I due concorrenti del Grande Fratello Vip ne hanno parlato nel corso della puntata del 28 gennaio.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 28 gennaio, Alfonso Signorini ha parlato del malumore di Barù che è finito in nomination. Alcune donne della casa, hanno fatto il suo nome per via della sua reticenza a lasciarsi andare con Jessica Hailé Selassié. Per prima cosa, il conduttore ha trasmesso un video che ha riassunto quanto accaduto negli ultimi giorni.

Barù a Nathaly: "Quest'altra arrapata"

Barù, nel video, non ha nascosto il suo malumore: "Non mi è piaciuta questa cosa, sono stato nominato da queste quattro femmine, perché non ho una relazione con Jessica". Poi, parlando con Manila Nazzaro si è rivolto a Nathaly definendola: "Quest'altra arrapata". Manila Nazzaro lo ha subito rimproverato: "Mi dissocio perché non mi piace. Non è un'ironia che mi fa sorridere". Barù è stato scontroso anche con Delia Duran che gli proponeva di fare un restyling: "Da te non mi farei toccare per un restyling, ma ti sei guardata?". Nathaly Caldonazzo ritiene che si senta un po' il protagonista, perché l'unico uomo single della casa. Ma lui è stato chiaro: "Non mi piace nessuno qui dentro, non trovo quella scintilla". Caldonazzo lo trova "offensivo" e "cafone", mentre Lulù ha invitato la sorella Jessica a stargli lontano: "Non mi piace come ti tratta".

Barù si difende

Tornati in diretta, Barù ha chiarito: "Perché dovete obbligarmi a dichiararmi? Non voglio parlare dell'estetica, voglio parlare dell'anima. Conoscere queste donne per come sono". Nathaly Caldonazzo ha ribadito: "Ci dice cose brutte senza pietà, ci offende. Non puoi dirmi "arrapata", ho una figlia che mi guarda da casa". Barù ha tagliato corto:

"Sono cresciuto in una famiglia matriarcale, con donne forti, la sessualità era libera e ogni battuta accettata. Vengo da un background diverso da tutti. Se ho offeso, mi scuso. Nathaly non sei intoccabile perché hai una figlia che ti guarda. Mi hai ficcato una bottiglia nel sedere una sera e non ti ho detto niente".

Alfonso Signorini è apparso spiazzato mentre Caldonazzo provava a spiegare che si riferiva a un momento scherzoso mentre si giocava a biliardo. Il confronto si è concluso con Barù che ha scoperto di essere salvo al televoto.