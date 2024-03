Concorrente del Grande Fratello Albania arrestato nella Casa, era entrato da meno di 24 ore Liam Osmani, concorrente del Grande Fratello Vip Albania, è stato arrestato dopo essere stato condannato per frode. Al momento dell’arresto si trovava nella Casa del reality show, la stessa che ospita Heidi Baci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Liam Osmani è il protagonista del clamoroso caso verificatosi durante l’edizione albanese del Grande Fratello Vip, reality cui sta prendendo parte l’ex GF Heidi Baci. L’uomo, 44 anni, è stato arrestato a meno di 24 ore dal suo ingresso nella Casa. Era ricercato in seguito a una condanna per frode ricevuta nel 2022. A eseguire il rocambolesco arresto – che non è stato trasmesso in diretta tv – sono state le Forze Speciali per le Operazioni straordinarie.

La polizia di Tirana: “Arrestato mentre si trovava nella Casa”

La notizia dell’arresto di Liam Osmani è stata confermata dalla polizia di Tirana che ha confermato quanto accaduto con un comunicato: “Le strutture delle Forze Speciali per le Operazioni straordinarie hanno arrestato il cittadino Liam Osmani, 44 anni, mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Albania Vip 3. La Procura di Tirana, in data 09.05.2022, ha emesso l’ordinanza di arresto dopo la decisione relativa alla causa penale del 23.02.2022, che ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione questo cittadino per il reato di ‘frode’. Adesso l’uomo è stato prelevato dal programma televisivo e si trova in custodia”. L’avvocato dell’uomo sostiene non fosse a conoscenza della condanna a suo carico in quanto cittadino tedesco residente in Germania.

La condanna riportata da Liam Osmani

Osmani era stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione per frode nel febbraio del 2022. La procura aveva emesso l’ordinanza di arresto nel maggio dello stesso anno ma l’uomo è stato arrestato quasi due anni dopo, nel 2024. Il 44enne era stato condannato per avere acquistato nel 2019 17 biglietti turistici per la Germania per un valore di circa 6mila euro senza mai effettuare alcun pagamento. Diverse le fonti albanesi che contestano le modalità dell’arresto, sostenendo sia stato organizzato in questo modo solo allo scopo di contribuire allo show (il GF Vip in Albania è un vero e proprio evento che coinvolge l’intero paese): Osmani era arrivato in Albania già 10 giorni fa dall’aeroporto di Rinas ma era riuscito a superare indenne tutti i controlli di sicurezza e a entrare indisturbato nella Casa all’interno della quale si è verificato l’arresto. I concorrenti del reality hanno scoperto l’accaduto grazie a una nota recapitata nella Casa dagli autori e letta in piena diretta televisiva.