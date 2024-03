Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata del 14 marzo: quattro concorrenti in nomination Nessun eliminato nella puntata di giovedì 14 marzo del Grande Fratello. In nomination ci sono quattro concorrenti: Anita Oliveri, Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Simona Tagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di giovedì 14 marzo del Grande Fratello nessun concorrente è stato eliminato. Il televoto, infatti, serviva per decretare il terzo finalista del programma. In nomination ci sono: Anita Oliveri, Sergio D'Ottavi, Greta Rossetti e Simona Tagli. Durante la puntata, oltre ad un blackout improvviso che ha lasciato la casa al buio, non sono mancati i colpi di scena, tra sorprese come quella della sorella di Perla e della mamma di Greta, ma anche chiarimenti.

Nel secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello non ci sono stati concorrenti eliminati. Il televoto, infatti, aveva un intento diverso: il meno votato è stato il primo a essere candidato alla prossima eliminazione. A salvarsi per sono stati Massimiliano, Simona, Federico, Giuseppe. Anita è risultata la meno votata, quindi la prima candidata all'eliminazione.

Anche nella puntata del 14 marzo del GF è arrivato il momento delle nomination. Se Anita è già a rischio eliminazione, Rosy e Beatrice in quanto finalista hanno iniziato una catena di salvataggi per decretare i prossimi concorrenti che andranno al televoto. La prima a iniziare è Beatrice, che salva Simona, mentre Rosy decide di salvare Paolo. Simona a sua volta fa il nome di Massimiliano, mentre Paolo quello di Letizia. Letizia poi salva Perla e Massimiliano Federico. Quest'ultimo fa il nome di Giuseppe e Perla quello di Greta. Restano quindi Alessio e Sergio: a scegliere chi dei due è il secondo candidato alla prossima eliminazione è proprio Anita, che decide di portare con sé al televoto Sergio. Si altri candidati sono stati decretati tramite nomination piramidali: sono Greta e Simona.

Durante la puntata non sono mancati momenti significativi. Alfonso Signorini ha annunciato ai gieffini la fine del programma, con la finalissima del 25 marzo in cui si scoprirà chi sarà il vincitore del reality. Dopodiché si è lasciato spazio ad un confronto tra Perla e Alessio, ma soprattutto tra quest'ultimo e la sorella di Perla, che lo aveva definito pagliaccio. Le sorprese, però, non sono finite e infatti nella casa arriva anche la mamma di Greta, Marcella, che non nasconde alla figlia alcune perplessità sulla sua storia con Sergio D'Ottavi. Infine, si è tornati a parlare anche di Anita Olivieri e della sua scelta di archiviare il rapporto con il suo ex fidanzato, per viversi la storia con Alessio, una scelta piuttosto contestata e che lei ha provato a spiegare.