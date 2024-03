GF, la sorella di Perla ad Alessio: “A me sembrava la prendessi in giro”, lui: “Bisogna andarci piano” Nella puntata di giovedì 14 marzo del Grande Fratello, si è parlato nuovamente del rapporto tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. Quest’ultimo, poi, incontra la sorella di Perla per un chiarimento dal vivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di giovedì 14 marzo del Grande Fratello, si è parlato nuovamente del rapporto tra Perla Vatiero e Alessio Falsone, soprattutto dopo la frase a lui rivolta dalla sorella della gieffina, che lo ha definito un pagliaccio. Tra loro, quindi, si è creata una leggera tensione, che ha messo a tacere anche quegli slanci d'amicizia che avevano destato anche qualche dubbio a Mirko Brunetti che, dallo studio, osservava il loro avvicinamento.

Le parole di Perla su Alessio

Ad indagare sul rapporto tra Perla e Alessio è Alfonso Signorini che chiede alla gieffina di spiegare se ci sono stati dei fraintendimenti tra loro e, infatti, lei spiega:

Innanzitutto per quanto riguarda alcuni confessionali non è un pensiero mio, ma una cosa detta da Alessio più volte. Con me non ci avrebbe mai provato, per la mia situazione, poi lui mi ha sempre detto che con me ha trovato un feeling. Non c'è mai stato nulla da questo punto di vista, non ci siamo mai detti nulla di nascosto, non dobbiamo nascondere niente.

Alessio, in confessionale, ha detto la sua in merito, sottolineando di aver parlato sempre in maniera limpida con Perla e di non doversi scusare, se non per aver peccato di ingenuità:

Io mi prendo le responsabilità, per ingenuità ed inesperienza , Perla ha alimentato i dubbi delle persone con la domanda a Sergio e il confessionale sul braccialetto che ho regalato ad Anita e non a lei. Oggettivamente Perla è una bella ragazza, ma non è il mio tipo, nei confessionali ho parlato di lei e di Mirko. Io ho sempre parlato chiaro.

Signorini, però, non è convinto e chiede a Perla il perché dopo le parole di sua sorella nei confronti di Alessio lei non si sia tirata indietro e abbia provato a prendere le distanze dal gieffino: "Non mi va di litigare con lui, fare discorsi, perché magari lo vedo alterato. Io mi fido del bene che lui mi vuole, non trovo il motivo di preoccuparmi chissà tanto, non ho investito niente su di lui. Quello che dice mia sorella è legge, ma il percorso lo vivo io e certi atteggiamenti sono spontanei, quindi sono cose che sento io".

L'incontro con la sorella di Perla

A questo proposito, quindi, entra in Casa proprio la sorella di Perla, Luana, che cerca un chiarimento con Alessio e gli spiega le motivazione delle sue parole:

Tu sei entrato perché volevi provarci con Greta, sbatti i piedi a Perla, poi sei a letto con Anita, vedi che qualcosa non va. È un fraintendimento o è una presa in giro? A me sembra più questo, nei confronti di una persona che ti vuole bene, perché mia sorella ti vuole bene, lo fa per non alterare il tuo carattere.

Il ragazzo, quindi, prende parola: "Non mi va che io passo per scemo in tutta la casa, Lo so che ho un atteggiamento che viene frainteso, perché sono sicuro di me stesso e dà fastidio". Signorini sottolinea come questo incontro, dal vivo, abbia ridimensionato quella che sui social sembrava una rabbia incontenibile provata nei confronti di Alessio che, quindi, prende la palla al balzo per rimarcare: "Con i social non mi sono successe belle cose. Quindi anche dire certe parole, senza conoscere, bisognerebbe andarci piano, perché se io non avessi fatto terapia, ci sarei stato male, malissimo".