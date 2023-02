“Come siete agitati, siete depressi?”, altro scivolone di Antonella Fiordalisi al GF Vip A farle notare la gaffe è stato il compagno Edoardo Donnamaria che l’ha immediatamente ripresa: “Stai facendo mental shaming? Bella cosa”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuova uscita infelice di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. L’obiettivo sono ancora una volta i suoi compagni di gioco, che ritiene colpevoli di avere adottato un atteggiamento che l’influencer salernitana fastidioso e teso a provocarle disagio. L’episodio si è consumato poche ore fa nella Casa e un video che lo racconta è già disponibile in rete. Mostra Antonella giocare a calcioballila con il fidanzato Edoardo quando, infastidita da qualcosa di non meglio specificato, sbotta: “Mamma, ma come siete agitati, siete depressi? Avete dei problemi voi”. A osservarla, seduti sul divano poco distante, ci sono Davide Donadei, Andrea Maestrelli e Sarah Altobello.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Donnamaria, ascoltate le parole pronunciate dalla fidanzata, non ha potuto fare a meno di dissociarsene, cercando al contempo di farle notare lo scivolone. “E quindi cos’è, mental shaming?”, ha chiesto infastidito. “No, è mental coach”, ha risposto Fiordelisi ma Donnamaria, cercando di farle comprendere il concetto appena suggerito, ha ribattuto: “Te la prendi con le persone che hanno problemi mentali? Brava”.

Antonella Fiordelisi aveva accusato il gruppo di bullismo

Lo scivolone di Antonella arriva a qualche giorno di distanza dal momento in cui, convocandola in confessionale nel bel mezzo di una diretta del Grande Fratello, era stato Alfonso Signorini a chiederle conto di alcune sue richieste. Il conduttore del reality show in onda su Canale5 aveva chiesto ad Antonella se si sentisse bullizzata, invitandola a lasciare la Casa laddove avesse ritenuto eccessivamente difficile da sopportare gli attacchi ricevuti. La richiesta era arrivata anche per cercare di mettere un freno a quanto stava accadendo fuori dalla Casa, con migliaia di fan pronti a gridare al “branco” e a scagliarsi contro il programma. Antonella ha rifiutato di lasciare il gioco, dimostrando quindi di non trovare insopportabili gli attacchi ricevuti.