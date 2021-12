Chi sono i nominati del GF Vip del 20 dicembre e quando avverrà la nuova eliminazione La puntata del GF Vip del 20 dicembre 2021 si è chiusa con tre concorrenti in nomination: Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e la coppia Giacomo Urtis Valeria Marini. Quando ci sarà l’eliminazione.

A cura di Gaia Martino

La 29esima puntata del Grande Fratello VIP andata in onda lunedì 20 dicembre ha regalato sorprese e colpi di scena ai telespettatori di Canale 5. Sonia Bruganelli, l'opinionista del reality, ha lasciato lo studio dopo un battibecco con Alfonso Signorini, Alex Belli ha avuto un confronto prima con Soleil Sorge, poi con Wendy Kay, la mamma dell'italo americana, poi con Aldo Montano. Nel corso della serata sono entrati nuovi concorrenti nella Casa di Cinecittà: dopo Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme, hanno raggiunto gli inquilini Barù Gaetani e Nathalie Caldonazzo. L'appuntamento settimanale di ieri sera, l'unico nel corso delle festività natalizie, si è chiuso senza alcuna eliminazione. Lulù Selassié ha conquistato il titolo di preferita, raggiungendo anche l'immunità. In nomination sono finiti tre concorrenti.

I concorrenti in nomination

La serata di lunedì 20 dicembre su Canale 5 non ha visto alcun addio: nessun concorrente è stato eliminato nel corso della 29esima puntata del Grande Fratello VIP. Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Jessica Selassié sono le Vip immuni, mentre tre nomi sono finiti al televoto. Biagio D'Anelli, Miriana Trevisan e la coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis che giocano come concorrente unico sono i nominati a rischio eliminazione.

I nominati della 29esima puntata

Quando ci sarà l'eliminazione

La nuova eliminazione nella Casa del GF Vip potrebbe avvenire nella prossima puntata del reality in onda lunedì 27 dicembre. Per via delle festività Natalizie il programma saluta per due settimane l'appuntamento del venerdì sera, lasciando spazio alla programmazione televisiva tradizionale della Vigilia di Natale e di Capodanno. Uno tra Biagio D'Anelli, condannato da Lulù Selassié, Miriana Trevisan, votata da Manuel, Soleil e Katia, e la coppia che partecipa come unico concorrente composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis, votata da Gianmaria e Jessica, potrebbe abbandonare definitivamente il programma condotto da Alfonso Signorini la prossima settimana.