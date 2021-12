Programmi TV a Capodanno 2022 su Rai e Mediaset: cosa guardare, la programmazione completa Si avvicina Capodanno: ecco cosa seguire in tv durante le festività sui canali Rai e Mediaset che anche quest’anno offrono una ricca programmazione tra spettacoli, film cult ed eventi musicali imperdibili.

A cura di Gaia Martino

I telespettatori tra film di Natale per bambini e adulti, classici cartoni Disney e a tanti altri programmi come i tradizionali concerti, hanno salutato il Natale ed ora si preparano all'arrivo di Capodanno. La programmazione scelta per le festività prosegue: nell'ultimo giorno del 2021, venerdì 31 dicembre, non potrà mancare alle ore 20.30 il Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Appuntamento anche con gli eventi prestigiosi, i Concerti di Vienna e Venezia in onda sui canali Rai il 1 gennaio e con l'imperdibile Oroscopo di Paolo Fox in programma per il 31 dicembre. Ecco tutte le informazioni per seguire la programmazione sui canali Rai e Mediaset nelle festività di Capodanno 2021/2022.

Palinsesti Rai di Natale e Capodanno

Tanti programmi, eventi, film cult e nuovi titoli sono pronti ad andare in onda nei giorni delle festività natalizie. I palinsesti Rai sono occupati da spettacoli culturali, Concerti e funzioni religiose. Il Capodanno con Amadeus e lo show di Roberto Bolle regaleranno una fine ed un inizio anno con i fiocchi ai milioni di telespettatori. Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha scelto di offrire agli italiani un dicembre a tutta cultura: dall'Opera di Puccini, a De Filippo.

Il Capodanno di Rai 1

Trascorso il Natale, gli italiani si preparano a salutare il 2021 e dare il benvenuto al nuovo anno. Ecco gli appuntamenti imperdibili del 31 dicembre ed i giorni a seguire. La mattina del 31 dicembre, alle ore 11.10 comincia I Fatti Vostri, il programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi che regalerà ai telespettatori la tradizionale rubrica curata dall'astrologo Paolo Fox, l'Oroscopo del 2022. Alle ore 20.30 andrà in onda il Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; a seguire lo show di fine anno con Amadeus, L'anno che verrà, in scena all'acciaieria di Terni.

Subito dopo la Recita dell'Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro, in programma su Rai Uno alle 12, sabato 1 gennaio è atteso il consueto appuntamento con il Concerto di Capodanno 2022 dal Teatro La Fenice di Venezia. Fabio Luise in diretta su Rai Uno a partire dalle 12.20 ed in replica su Rai 5 alle 18.15 e su Rai Radio 3 dalle ore 20 dirigerà l'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice.

L'Anno che Verrà 2022 e Roberto Bolle

L'Anno che Verrà torna in onda come ogni anno con Amadeus nell'ultima sera dell'anno. All'acciaieria di Terni il conduttore accompagnerà il pubblico verso l'arrivo del nuovo anno. Ci saranno tantissimi ospiti come Massimo Ranieri, Achille Lauro, Donatella Rettore e Rkomi. Il 1 gennaio, come da tradizione, Rai Uno trasmetterà lo show Danza con me di Roberto Bolle che vedrà alla conduzione l'attrice napoletana Serena Rossi e l'ironia di Lillo.

La programmazione di Rai2 per Capodanno

Il 31 dicembre, dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dopo il TG2 andrà in onda il cartone animato Gli Artistogatti. Sabato 1 gennaio 2022 dalle 13.30 andrà in onda su Rai Due il Concerto di Capodanno da Vienna, un classico imprescindibile dalla maestosa sala d'Oro del Musikverein. Sul palco, a dirigere l'Orchestra, Daniel Barenboim. Nel pomeriggio in programma il film Baci di neve e la serie tv Good Witch. Domenica 2 gennaio andrà in onda in prima serata Genitori in trappola, per tutta la famiglia.

Il Capodanno di Rai 3

La sera del 31 dicembre su Rai Tre andrà in onda il Festival del Circo di Montecarlo con Melissa Greta Marchetto alla conduzione. Sabato 1 gennaio in prima serata è atteso il capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta in America.

Palinsesti Mediaset di Natale e Capodanno

Ora passiamo alle reti televisive Mediaset anche loro ricche di spettacoli, film e programmi tv. La sera del 31 dicembre dopo il Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è atteso lo show con Federica Panicucci e tanti ospiti, Capodanno in musica.

Le feste di Canale 5

Gerry Scotti durante le festività natalizie, in onda per quattro giovedì, sta regalando intrattenimento con Caduta Libera Campinissimi in prime time. In ogni puntata c'è un super campione della storia delle 10 edizioni del programma che sfida altri otto campioni del passato e due VIP. Nell'ultima puntata che andrà in onda il giorno dell'Epifania, 6 gennaio, verrà eletto il Campionissimo 2021 di Caduta Libera.

Il 31 dicembre i telespettatori di Canale 5 potranno seguire il tradizionale Capodanno in Musica con Federica Panicucci in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari. Sabato 1 gennaio alle ore 9.55 è in programma la Santa Messa dal Vaticano. Alle 15.00 il film Family for Christmas ed in prima serata Un Natale al Sud.

Italia 1

Dopo i tanti film programmati per le festività natalizie come il Grinch, arrivano nuovi cult imperdibili per le vacanze di Capodanno.

Su Italia 1 il 31 dicembre in prima serata andrà in onda il film di Quentin Tarantino Pulp Fiction mentre sabato 1 gennaio è atteso Mamma ho perso l'aereo in prima serata dopo Il signore degli Anelli – La compagnia dell'anello alle 14.41. Domenica 2 gennaio andrà in onda, allo stesso orario, il secondo capitolo Il Signore degli Anelli Le Due Torri.

Rete 4

Nelle festività natalizie di Rete 4 continueranno con le loro puntate i programmi settimanali di informazione come Stasera Italia, Fuori dal Coro, Controcorrente, Dritto e Rovescio. Sabato 1 gennaio carrellata di film a partire dalle ore 10 con Il mio amico Babbo Natale 2. In prima serata andrà in onda il film Vi Presento Joe Black.

La programmazione di Tv8

Su Tv8 la sera del 31 dicembre andrà in onda Cirque du Soleil: Kurios – Cabinet of Curiosities. Sabato 1 gennaio a partire dalle 14 la saga di Spider Man sino alle 21.30, orario di Godzilla.