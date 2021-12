Il Capodanno in Musica di Canale 5 spostato a causa delle restrizioni Capodanno in Musica in onda su Canale 5 l’ultima sera dell’anno cambia location: l’arrivo del 2022 non si celebrerà più dalla Piazza Libertà di Bari bensì dal Teatro Petruzzelli.

A cura di Gaia Martino

Le nuove restrizioni a causa dell'emergenza sanitaria costringono anche il Concerto Capodanno in Musica, in onda su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci, a subire variazioni. Non si tornerà in piazza neanche quest'anno a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19. La Repubblica fa sapere che la diretta dell'ultimo giorno del 2021 si terrà ugualmente a Bari ma non più in Piazza Libertà bensì al Teatro Petruzzelli. La decisione di confermare l'evento all'aperto aveva destato polemiche essendo stati cancellati appuntamenti analoghi in altre città. Per questo motivo il sindaco Antonio Decaro ha preso la decisione di trasferire la messa in onda dello show sul palco del famoso teatro di Bari.

Capodanno in Musica si sposta al Teatro Petruzzelli di Bari

Lo show di fine anno con Federica Panicucci e Al Bano alla conduzione cambia location a causa dell'emergenza sanitaria attiva ancora oggi a distanza di due anni. La pandemia Covid-19 continua ad essere una minaccia ed alcune Regioni si sono trovate costrette a imporre nuove regole restrittive per limitare la diffusione del virus. Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha spiegato:

Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo, ho condiviso con gli organizzatori l'opportunità di trasferire la messa in onda del grande show di Canale 5 sul palco del più importante teatro di Bari.

Teatro Petruzzelli Bari

Come partecipare all'evento

I cittadini, si legge sul portale La Repubblica, potranno ugualmente partecipare all'evento seguendo le modalità organizzative previste per lo svolgimento dello show in piazza. Bisognerà prenotarsi attraverso il sito web che sarà comunicato nei prossimi giorni, fornire il Green Pass rafforzato e indossare obbligatoriamente la mascherina. In attesa della line up ufficiale dello show musicale, TVBlog ha anticipato che ci saranno tra gli ospiti anche Pio e Amedeo.