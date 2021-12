Quali artisti non ci saranno al Capodanno di Canale 5 a causa del Covid Questa sera su Canale 5 andrà in onda il Capodanno in Musica, condotto da Federica Panicucci e in diretta dal teatro Petruzzelli di Bari. Diversi gli artisti che a causa della positività al Covid o per via della quarantena fiduciaria hanno dovuto rinunciare all’evento, come Al Bano e Pio e Amedeo.

A cura di Elisabetta Murina

Mancano poche ore al Capodanno in Musica di Canale 5, condotto da Federica Panicucci in diretta dal teatro Petruzzelli di Bari. Tuttavia, sono tanti gli artisti che a causa della positività al Covid o al contatto con un positivo sono stati costretti a rinunciare all'evento. Da Pio e Amedeo ad Al Bano, Michele Zarrillo e Andrea Damante. Al loro posto nel cast dello show subentreranno nuovi ospiti, come Tiromancino ed Ermal Meta.

Quali ospiti non ci saranno

Negli ultimi giorni, diversi artisti sono stati costretti a dare forfait al Capodanno in musica di Canale 5 dopo aver scoperto di essere positivi al Covid. Il primo ad averlo fatto è stato Al Bano, che ha fatto sapere al Corriere del Mezzogiorno di aver contratto il virus: "Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero". Il cantante di Cellino San Marco si è detto dispiaciuto di non poter affiancare Federica Panicucci alla conduzione dell'evento che si terrà proprio nella sua terra natale, la Puglia, in una location diversa a causa delle restrizioni. Dopo di lui, anche Andrea Damante ha dato il triste annuncio ai fan proprio questa mattina, raccontando di essersi sottoposto a un tampone molecolare che ha dato esito positivo. Assenti per motivi precauzionali anche Michele Zarrillo, il duo comico Pio e Amedeo, in quanto Amedeo Grieco è in quarantena fiduciaria in attesa dell'esito del tampone ed Emma Muscat, che non parteciperà per "problemi di salute", come ha fatto sapere lei via Instagram: "Purtroppo non potrò più esserci a Capodanno in Musica stasera su Canale 5 per problemi di salute… Niente di preoccupante".

Le nuove aggiunte nel cast

Per far fronte a tutte queste rinunce forzate, il cast si è arricchito di nuove presenze. Gli artisti che questa sera si esibiranno sul palco, aggiungendosi ai nomi già previsti, sono i Tiromancino, Fabio Rovazzi ed Ermal Meta. Ci saranno poi, come annunciato in precedenza, anche Patty Pravo, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti, Annalisa, Sergio Sylvestre, Rocco Haunt, Bianca Atzei. E poi ancora The Kolors, Federico Rossi e tanti altri.