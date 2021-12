Covid, Pio e Amedeo in quarantena: a rischio il Capodanno di Canale 5 Fanpage.it apprende da fonti vicine a Pio e Amedeo che la loro disdetta al Capodanno non è ancora ufficiale, ma che Amedeo Grieco è in quarantena fiduciaria, in attesa di avere notizie certe dall’esito dei tamponi.

A cura di Giulia Turco

Il Capodanno di Canale 5 a rischio anche per Pio e Amedeo. Dopo la notizia di Al Bano che si è dichiarato positivo al Covid annunciando che non sarà sul palco del teatro Petruzzelli di Bari per il Capodanno in Musica, dalle indiscrezioni circolate nelle ultime ore salta fuori anche il nome del duo comico pugliese. Fanpage.it apprende da fonti vicine a Pio e Amedeo che la loro disdetta al Capodanno causa Covid non è ancora ufficiale, ma che Amedeo Grieco è in quarantena fiduciaria, in attesa di avere notizie certe dall'esito dei tamponi.

Al Bano positivo al Covid salta il Capodanno

“Ebbene sì, il maledetto Covid mi ha colpito”, ha annunciato il cantante di Cellino San Marco tramite un video su Facebook. Al Bano ha fatto sapere all suo pubblico di aver cancellato la sua presenza al Teatro Petruzzelli di Bari, per il Capodanno in Musica che andrà in onda su Canale 5. Insieme a Federica Panicucci, il cantante avrebbe dovuto condurre e intrattenere il pubblico nell’ultima notte dell’anno. “Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che avevo in programma di fare”, si è detto dispiaciuto, raggiungendo che per fortuna le sue condizioni di salute sono buone e stabili.

Il Capodanno in Musica 2021 stravolto dal Covid

La diffusione della variante Omicron e il dilagare di contagi da Coronavirus nelle ultime settimane stravolge anche il tradizionale Capodanno di Canale 5. A differenza dello scorso anno quando in piena emergenza Covid il mega concerto era andato comunque in onda da Piazza Libertà a Bari, quest’anno il Capodanno in Musica si sposta sul palco del Teatro Petruzzelli. La decisione è arrivata dopo le polemiche destate dalla scelta di cancellare altri appuntamenti all’aperto in altre città, per evitare possibili assembramenti. Lo show tuttavia continua a subire contraccolpi e la scaletta dovrà essere rivista all'ultimo, non solo per l'assenza già confermata di uno dei due conduttori, ma anche per arginare il rischio delle disdette degli ospiti sul palco dell'ultimo minuto.