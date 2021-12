Torna il Capodanno di Rai1 con Amadeus: tra gli ospiti Massimo Ranieri, Achille Lauro e tanti altri Tutto pronto per per L’Anno che Verrà, il Capodanno di Rai1 che quest’anno andrà in scena all’acciaieria di Terni. Tra gli ospiti di Amadeus molti cantanti del prossimo Festival di Sanremo e volti fissi del palinsesto di Rai1.

A cura di Andrea Parrella

Sono in corso in queste settimane i preparativi per L'Anno che Verrà, il Capodanno di Rai1 che quest'anno andrà in scena all'acciaieria di Terni. L'evento verrà condotto anche quest'anno da Amadeus e andrà in onda, inevitabilmente in diretta, dall'acciaieria di Terni. Tra gli ospiti della serata, ci saranno molti dei Big che si esibiranno al prossimo Festival di Sanremo, così come tanti che negli ultimi mesi hanno popolato il palinsesto di Rai1.

Tra gli ospiti del Capodanno di Rai1 ci sono Massimo Ranieri, Achille Lauro, Donatella Rettore e Rkomi, che calcheranno il palco dell'Ariston a febbraio. E poi Orietta Berti, protagonista del Festival 2021, oltre che inaspettata reginetta dei tormentoni estivi e volto di The Voice in queste ultime settimane. Sempre da The Voice arriveranno Gigi D'Alessio e Clementino, che tra l'altro si prepara a uno show con Massimo Ranieri su Rai1 nei prossimi mesi. Interverranno inoltre dei nomi molto cari al pubblico, da Umberto Tozzi e Raf a Nek, passando per Fausto Leali.

Ma ci sarà spazio anche per la galassia Tale e Quale Show, con la presenza sul palco di Terni dei vincitori, i Gemelli di Guidonia, così come Alba Parietti e il giudice Cristiano Malgioglio. E ancora nomi noti come Edoardo Vianelli, Corona e i Los Locos, che invece avevano preso parte allo show di Amadeus all'Arena di Verona dello scorso settembre.

Tutti gli artisti saranno accompagnati dalla band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Presente sarà anche l'imitatrice Emanuela Aureli con le sue incursioni, mentre per i bambini ci saranno anche i protagonisti della serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends. L'appuntamento con lo show condotto da Amadeus è per il 31 dicembre alle 21 circa, dopo l'ultimo discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.