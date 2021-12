Massimo Ranieri e Clementino al sabato sera, così Rai1 sfida Maria De Filippi Dopo Tali e Quali e Affari Tuoi, Rai1 affida a Massimo Ranieri e Clementino il compito di contrastare la corazzata di Maria De Filippi al sabato sera. Il via è previsto sabato 19 marzo, con chiusura il 2 aprile.

A cura di Andrea Parrella

Una coppia inedita sbarca nel sabato di Rai1. La primavera del 2022 sarà nel segno di Massimo Ranieri e Clementino, la coppia tutta partenopea alla quale la rete diretta da Stefano Coletta affiderà uno show di prima serata, provando a sfidare la corazzata di Maria De Filippi, che prima con C'è Posta per Te e poi con il serale di Amici, come sempre, sarà l'avversario da battere per la rete ammiraglia Rai. Tre in tutto le puntate dello show di Ranieri e Clementino, al momento ancora senza titolo. Il via è previsto sabato 19 marzo, con chiusura il 2 aprile.

Clementino e Ranieri, da The Voice Senior a Sanremo

I due cantanti, d'altronde, saranno due volti molto presenti su Rai1 anche nelle settimane antecedenti. Il rapper è in onda tutte le settimane con The Voice Senior, dove è coach per la seconda edizione consecutiva. Massimo Ranieri è invece chiamato alla prova del Festival di Sanremo, dove torna in gara dopo oltre 30 anni. Entrambi, inoltre, parteciperanno a L'anno che verrà, il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus per l'ultimo dell'anno.

Dopo Tali e Quali arriva Affari Tuoi

Prima di Massimo Ranieri e Clementino sarà Carlo Conti, che a gennaio condurrà prima Tali e Quali, per poi tornare a partire con Affari Tuoi Formato Famiglia, riproponendo quindi il format nel modello del sabato sera. Lo show dei pacchi arriverà nel sabato sera di Rai1 a partire dal 12 febbraio, a una settimana di distanza dalla finale del Festival di Sanremo 2022, in onda dall'1 al 5 febbraio.

A febbraio torna anche Nunzia De Girolamo al sabato

A partire da febbraio torna anche Nunzia De Girolamo in seconda serata al sabato sera. Dal 12 febbraio partirà la seconda stagione di Ciao Maschio, che lo scorso anno aveva attirato non poche critiche inizialmente, per poi stabilizzarsi nelle settimane successive.