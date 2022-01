“Elodie e Maria De Filippi a Sanremo 2022”, spunta anche il nome di Frida Bollani Secondo il sito Economy, Elodie, Maria De Filippi e Frida Bollani saranno ospiti per una sera del Festival di Sanremo 2022, al fianco di Amadeus.

Il cast del Festival di Sanremo 2022 è ormai quasi al completo. Svelate in diretta al TG1 le cinque figure femminili che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston, resta solo da sciogliere il nodo degli ospiti, tra i quali è già stato confermato solo Checco Zalone. E sono tanti i nomi che stanno circolando in questi ultimi giorni: da Cesare Cremonini, stando ad ANSA, a Elodie e Maria De Filippi, come riportato dal magazine Economy. Con loro ci potrebbe essere anche Frida Bollani.

Elodie, Maria De Filippi e Frida Bollani sul palco dell'Ariston

Stando a quanto riportato sulle pagine di Economy, Elodie e Maria De Filippi saranno ospiti di una delle serate di Sanremo 2022, per lanciare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si terranno proprio nel capoluogo lombardo tra quattro anni. E con loro sul palco dell'Ariston in questa presentazione ci sarà anche Frida Bollani, figlia d'arte, cantante e polistrumentista, non vedente dalla nascita.Confermata intanto la presenza del comico Checco Zalone, mentre si vocifera quella di Cesare Cremonini, che il prossimo 25 febbraio uscirà con il suo nuovo album,

Due possibili ritorni sul palco di Sanremo

Se i nomi di Elodie e Maria De Filippi fossero confermati ufficialmente, non sarebbe la loro prima volta sul palco dell'Ariston. La cantante romana, infatti, ha già partecipato per ben tre volte alla kermesse musicale, due in gara tra i Big, nel 2017 con Tutta colpa mia e nel 2020 con Andromeda, e alla scorsa edizione in veste di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Nell'anno del debutto di Elodie, il 2017, sul palco c'era anche Maria De Filippi al fianco di Carlo Conti, che l'ha fortemente voluta e scelta per affiancarlo in una delle serate di quell'edizione.