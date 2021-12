Cosa è successo nella puntata del GF Vip del 20 dicembre: Bruganelli furiosa, lite Belli-Montano L’ennesimo confronto tra Alex Belli e Soleil, l’ingresso del padre di Bortuzzo, ma soprattutto lo scontro tra Signorini e Bruganelli. I momenti migliori della puntata di lunedì 20 dicembre del Grande Fratello Vip.

A cura di Andrea Parrella

L'ultima puntata del GF Vip 2021 prima del Natale si è rivelata piena di sorprese, soprattutto per quanto accaduto fuori dallo studio. Nella casa, i nuovi ingressi hanno generato nuovi equilibri. Intanto, non si è ancora spento il clamore del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. C'è stato spazio, inoltre, per i saluti definitivi del gruppo ad Aldo Montano, che in studio si è reso protagonista di uno scontro con Belli. Il fatto più chiacchierato della puntata, tuttavia, è stata la lite tra Signorini e Bruganelli. Ecco i 5 momenti più rilevanti della puntata del GF Vip di lunedì 20 dicembre.

Confronto tra Soleil e Alex

Il confronto tra Soleil e Alex Belli, fuori dalla casa ormai da una settimana, arriva all'apice. Lei nega di aver avuto un rapporto completo con lui, nonostante le immagini disdicevoli, e poi si indigna davanti alle immagini dell'intervista rilasciata da Belli e Delia Duran a Verissimo. Chiude il cerchio l'ingresso della mamma di Soleil in casa, con il confronto a tre con Belli.

Bruganelli lascia lo studio dopo lo scontro con Signorini

Durante il dibattito sulla storia tra Belli e Soleil, Signorini chiede a Sonia Bruganelli di intervenire, per poi interromperla bruscamente quando quest'ultima inizia a dibattere con Belli. Sonia Bruganelli protesta per non avere chiuso il concetto e Signorini la zittisce. L'opinionistalascia quindi lo studio per circa un'ora durante la quale pare sia accaduto di tutto dietro le quinte.

Scontro tra Belli e Montano

Come non bastasse, arriva anche il momento del confronto tra Belli e Montano, entrambi fuori dalla casa, che si erano fortemente scontrati nel secondo mese di permanenza. Ne nasce un confronto fisico, con Signorini che li richiama all'ordine.

Barù e Caldonazzo nuovi concorrenti

Dopo l'ingresso di Eva Grimaldi e Alessandro Basciano, arriva il momento di due nuovi concorrenti: Barù Gaetani e Nathalie Caldonazzo, che vanno a completare il gruppo.

Il padre di Manuel Bortuzzo entra in casa

Tra i momenti più belli della serata c'è, senza dubbio, l'ingresso in casa del padre di Manuel Bortuzzo, che prima delle feste di Natale si fa vedere da suo figlio per dargli forza e fargli i complimenti per il percorso. Sul rapporto con Lulù non si esprime: "Ha 22 anni, sa cosa deve fare e per me l'importante è che sia sereno".